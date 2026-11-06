International Flavors & Fragrances en baisse après la révision à la baisse de sa note par BofA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 novembre - ** L'action du fabricant d'ingrédients alimentaires International Flavors & Fragrances ( IFF.N ) recule de 3,5 % à 83,31 dollars en début d'après-midi

** BofA abaisse la note d'IFF de « acheter » à « sous-performer »

** La société de courtage s'attend à ce que la croissance organique du chiffre d'affaires et de l'Ebitda de l'entreprise ralentisse, car le ralentissement des tendances dans le secteur de la santé et la hausse de l'inflation pèseront sur le levier opérationnel d'IFF

** Selon la BofA, les ventes du secteur santé ont fléchi au troisième trimestre en raison d’une baisse des dépenses des consommateurs en compléments alimentaires et en probiotiques

** La société de courtage abaisse également son objectif de cours à 91 dollars, ce qui reste toutefois supérieur d’environ 5,4 % au dernier cours de clôture de l’action

** Sur 21 courtiers, 14 attribuent à l’action la note « acheter » ou supérieure, six « conserver » et un « vendre »; leur objectif de cours médian est de 100 dollars, selon les données compilées par LSEG

** En tenant compte de l'évolution de la séance, IFF affiche une hausse d'environ 23,8 % depuis le début de l'année