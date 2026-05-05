International Flavors & Fragrances dépasse les prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices trimestriels

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Le fabricant d'ingrédients alimentaires International Flavors & Fragrances IFF.N a dépassé mardi les prévisions de Wall Street en matière de chiffre d'affaires et de bénéfices pour le premier trimestre, grâce à une demande soutenue pour ses produits.

La société a cédé ses activités non stratégiques et s'est recentrée sur les arômes, les parfums et les ingrédients de santé, alors que les dépenses des consommateurs en matière de santé et de bien-être restent solides malgré les incertitudes macroéconomiques.

* L'action de la société new-yorkaise a progressé d'environ 5 % en après-bourse.

* L'année dernière, la société a cédé son activité de solutions pharmaceutiques , , au fabricant français d'ingrédients d'origine végétale Roquette, dans le cadre d'une transaction évaluée à 2,85 milliards de dollars.

* Le résultat d'exploitation ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) du segment des ingrédients alimentaires d'IFF a augmenté de 12 % au cours du trimestre, mais celui du segment des parfums a reculé de 2 % en raison des coûts élevés des matières premières.

* « Nous avons enregistré une croissance en volume dans nos quatre segments, amélioré notre rentabilité et généré un flux de trésorerie solide au premier trimestre », a déclaré le directeur général Erik Fyrwald.

* Le chiffre d'affaires net trimestriel de la société, s'élevant à 2,74 milliards de dollars, a dépassél'estimation moyenne des analystes, qui était de 2,64 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Elle a affiché un bénéfice trimestriel ajusté de 1,25 dollar par action, contre une estimation des analystes de 1,07 dollar.

* La société, qui fournit des ingrédients et des solutions d'arômes pour les produits alimentaires et les boissons, a maintenu ses prévisions de chiffre d'affaires annuel dans une fourchette comprise entre 10,5 et 10,8 milliards de dollars.

* IFF a également réaffirmé ses prévisions annuelles concernant son bénéfice d'exploitation ajusté , compris entre 2,05 et 2,15 milliards de dollars.