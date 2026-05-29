International Flavors and Fragrances va céder sa division d'ingrédients alimentaires dans le cadre d'une transaction de 4,3 milliards de dollars

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* IFF affectera le produit de la vente au remboursement de sa dette, au rachat d'actions et au réinvestissement dans ses activités principales

* IFF conservera une participation minoritaire de 10 % dans l'unité d'ingrédients alimentaires cédée

* IFF a cédé 13 activités non stratégiques au cours des dernières années

(Ajout d'un commentaire d'analyste et mise à jour des cours de l'action) par Juveria Tabassum

International Flavors & Fragrances IFF.N a accepté de céder son activité d'ingrédients alimentaires à CVC Capital Partners dans le cadre d'une transaction valorisant la division à environ 4,3 milliards de dollars, alors que le fabricant d'arômes réduit son portefeuille pour améliorer sa rentabilité.

Le fabricant d'arômes a déclaré qu'il allait désormais se concentrer davantage sur les activités liées aux parfums et à la santé, les dépenses des consommateurs dans ce domaine restant solides.

La société a déclaré avoir cédé 13 activités non stratégiques au cours des dernières années et levé environ 10 milliards de dollars de recettes brutes afin de réinvestir dans ses activités à plus forte marge.

IFF prévoit de recevoir environ 3,8 milliards de dollars à la clôture de la vente de sa division d'ingrédients alimentaires et a déclaré que le produit de la vente serait affecté à la réduction de la dette, au rachat d'actions et à de nouveaux investissements.

La société a également indiqué qu'elle conserverait une participation de 10 % dans cette activité, qui fabrique des émulsifiants, des édulcorants et des pâtes. Il s'agissait de la plus grande division d'IFF en termes de chiffre d'affaires au 31 décembre 2025, selon son rapport annuel.

“Nous pensons que cette cession représente la dernière étape majeure du processus de transformation d'IFF”, a déclaré Kristen Owen, analyste chez Oppenheimer.

Vendredi, l'action IFF a progressé d'environ 2 %. La société affiche une capitalisation boursière d'environ 19,9 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

L'année dernière, la société a cédé son activité de solutions pharmaceutiques au fabricant français d'ingrédients d'origine végétale Roquette, dans le cadre d'une transaction évaluée à 2,85 milliards de dollars. Elle a également vendu son activité de concentrés de protéines de soja à la société agroalimentaire Bunge BG.N au début de cette année.

Les entreprises agroalimentaires, qui sont les principaux clients d'IFF, rationalisent également leurs activités, les consommateurs se tournant vers des produits moins chers ou optant pour des alternatives plus saines. L'adoption croissante de médicaments amaigrissants coupe-faim modifie également les habitudes alimentaires.

Le fabricant de la sauce Frank's RedHot, McCormick MKC.N , a accepté en avril de fusionner avec la division alimentaire ULVR.L d'Unilever, propriétaire de la mayonnaise Hellmann's. Quelques jours plus tard, Unilever a annoncé son intention d'acheter la marque américaine de compléments alimentaires Grüns.

La transaction avec IFF devrait être finalisée à la fin du deuxième trimestre 2027.