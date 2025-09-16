InterLAN modernise son réseau européen grâce aux solutions IP de Nokia
information fournie par Zonebourse 16/09/2025 à 11:50
La nouvelle infrastructure relie les points de présence d'InterLAN en Roumanie, Bulgarie et Allemagne. Elle repose sur les routeurs Nokia 7750 SR, 7250 IXR et le processeur réseau FP5, capables de supporter des débits allant jusqu'à 800GE.
Eric Andrei Baleanu, directeur général d'InterLAN, estime que 'Nokia nous apporte la fiabilité et la capacité nécessaires pour anticiper les futurs défis de communication'.
