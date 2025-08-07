InterContinental voit son BPA ajusté progresser de 19% au 1er semestre
information fournie par Cercle Finance 07/08/2025 à 09:50
Le chiffre d'affaires des segments opérationnels ressort à 1,175 MdUSD, en progression de 6% (+5% à change constant), soutenu par la hausse de 7% des revenus issus des activités de redevances.
L'EBITDA ajusté sur 12 mois glissants s'élève à 1,259 MdUSD, en hausse de 10%, tandis que le résultat opérationnel ajusté atteint 604 MUSD, en hausse de 13%.
Le free cash-flow ajusté a plus que doublé sur un an pour atteindre 302 MUSD, contre 131 MUSD un an plus tôt. La dette nette s'élève à 3,361 MdUSD, en hausse de 579 MUSD au cours du semestre, principalement en raison des 605 MUSD versés aux actionnaires au titre des dividendes et du programme de rachat d'actions.
IHG indique avoir ouvert un nombre record de 207 hôtels (31 400 chambres) sur le semestre, soit une hausse de 75% par rapport à 2024, portant le parc à près d'un million de chambres à fin juin. Le groupe a également signé 324 nouveaux établissements, et le pipeline atteint désormais 338 000 chambres, représentant 34% du parc existant.
'Nous avons poursuivi notre dynamique au premier semestre 2025, avec des avancées sur tous les leviers de croissance', a déclaré Elie Maalouf, CEO du groupe.
IHG confirme viser les attentes du consensus pour l'exercice 2025, et se dit confiant dans ses perspectives à long terme, soutenues par la solidité de son modèle économique et les fondamentaux structurels du secteur.
Valeurs associées
|9 330,000 GBX
|LSE
|+7,49%
