Intercontinental: un revenu par chambre à +1,5% au T3 2024

(CercleFinance.com) - Intercontinental a mis à jour ses transactions du troisième trimestre 2024.



Le revenu global par chambre est en augmentation de +1,5%, bien porté par l'augmentation de 4,9% de son réseau en Europe Moyen-Orient Afrique et Asie.



Le chiffre d'affaires global des chambres, à hôtels comparables, a vu la demande des groupes augmenter de 6%, celle des affaires de +2% et celle des loisirs rester globalement stable par rapport au trimestre 2023.



Avec l'ouverture de 17500 nouvelles chambres (98 hôtels) au troisième trimestre le groupe présente une croissance nette significative de la taille de son réseau de +4,1% en glissement annuel.



La signature de 19,2k chambres (129 hôtels) au 3ème trimestre représente +14% en glissement annuel. Le groupe présente un pipeline global de 327k chambres (2 218 hôtels), soit +12% en glissement annuel.



Au total, 614 millions de dollars sur les 800 millions de dollars du programme de rachat d'actions de 2024 ont été achevés à ce jour, réduisant le nombre d'actions de 3,7%.



Le groupe est en bonne voie pour restituer plus de 1 milliard de dollars aux actionnaires en 2024 par le biais de paiements de dividendes et de rachats d'actions.



' Nous sommes satisfaits de la dernière performance commerciale et sommes en bonne voie pour terminer l'année 2024 en ligne avec les attentes du marché', souligne Elie Maalouf, directeur général d'IHG Hotels & Resorts avant de saluer une performance en matière de développement 'particulièrement remarquable'.





