InterContinental Hotels s'allie à Harilela Group dans le cadre d'un accord de franchise

IHG Hotels & Resorts (IHG) annonce avoir signé un accord historique de franchise portant sur un portefeuille de trois hôtels avec Harilela Group, une société de développement et de gestion hôtelière basée à Hong Kong, dont le portefeuille couvre l'Asie et l'Europe.

Dans le cadre de l'accord, The Hari London, qui compte 85 chambres, et The Hari Hong Kong, qui en compte 210, rejoindront Vignette Collection, la marque de collection de luxe et lifestyle d'IHG, parallèlement à la conversion du Holiday Inn Orchard City Centre, qui compte 324 chambres, en The Hari Singapore, Vignette Collection, prévue en 2027.

Cet accord reflète un partenariat qui s'est développé sur plus de cinq décennies, Harilela Group et IHG collaborant désormais dans six hôtels. Parallèlement au portefeuille de The Hari, la collaboration inclut Holiday Inn Golden Mile à Hong Kong, qui a récemment célébré son 50e anniversaire, Holiday Inn Express Changzhou Center et Holiday Inn Bangkok Silom.

Pour Vignette Collection, l'ajout de trois hôtels indépendants dans trois grandes villes internationales, dont le lancement de The Hari à Singapour, marque une étape importante. Ces ajouts renforcent la présence croissante de Vignette Collection, qui compte plus de 80 hôtels ouverts ou en cours de développement dans le monde.

"L'annonce d'aujourd'hui marque une nouvelle étape enthousiasmante alors que nous étendons notre portefeuille à six hôtels dans cinq destinations de voyage de classe mondiale, témoignant de ce que nous avons accompli ensemble", commente Rajit Sukumaran, vice-président senior et directeur général Asie de l'Est et Pacifique d'IHG.