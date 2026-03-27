information fournie par Reuters • 27/03/2026 à 13:03

Intercontinental Exchange, société mère du NYSE, investit 600 millions de dollars dans Polymarket

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Intercontinental Exchange ICE.N a déclaré vendredi avoir investi 600 millions de dollars dans la plateforme de marchés prédictifs Polymarket.