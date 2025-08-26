Interactive Brokers remplace Walgreens dans le S&P 500, les actions sont en hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 août - ** Les actions de la plateforme de transactions Interactive Brokers IBKR.O augmentent de 4,7 % à 65,7 $ avant le marché après avoir rejoint l'indice S&P 500 .SPX , avec effet avant l'ouverture des marchés le 28 août

** IBKR remplace Walgreens Boots Alliance WBA.O dans l'indice S&P 500, selon S&P Dow Jones Indices

** Les analystes de J.P.Morgan estiment à 55,6 millions le nombre d'actions IBKR demandées par les indexeurs du S&P 500

** WBA est rachetée par Sycamore Partners dans le cadre d'une transaction de 10 milliards de dollars annoncée en mars

** IBKR quitte l'indice S&P 400 Mid Cap .IDX , l'entreprise de services publics Talen Energy TLN.O prend la place d'IBKR

** L'opérateur de pipelines Kinetik KNTK.N rejoint l'indice S&P 600 Small Cap à la place de TLN

** À la dernière clôture, les actions d'IBKR ont augmenté de plus de 42 % depuis le début de l'année, avec une capitalisation boursière de 106,7 milliards de dollars