Interactive Brokers progresse grâce à l'inclusion du S&P 500

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 août - ** Les actions de la plateforme de transactions Interactive Brokers IBKR.O augmentent de 4,5 % à 65,59 $ dans les échanges prolongés ** IBKR remplacera Walgreens Boots Alliance WBA.O dans l'indice de référence S&P 500 .SPX , avec effet avant l'ouverture des marchés le 28 août

** Walgreens est sur le point d'être racheté par la société de rachat Sycamore Partners, l'opération devant être finalisée dans le courant de la semaine

** Entre-temps, le producteur d'électricité et la société d'infrastructure énergétique Talen Energy TLN.O remplacera IBKR dans l'indice S&P MidCap 400, avec effet avant l'ouverture des marchés le 28 août

** Les actions de Talen Energy ont augmenté de 4,6 % à 372 $

** Kinetik KNTK.N rejoindra l'indice S&P SmallCap 600, avec effet avant l'ouverture des marchés le 2 septembre

** Les actions de Kinetik ont augmenté de 5,9 % à 43,03 $