Inter Invest recrute des directeurs pour la gestion, le développement et le juridique

Le groupe Inter Invest vient d'annoncer quatre recrutements, dont un nouveau directeur gérant d'Inter Invest Capital, chargé de développer les fonds d' investissement en immobilier. Il s'agit de Guillaume Donnedieu de Vabres, qui arrive d'Idinvest Partners.

La firme, spécialisée dans la structuration, la distribution et la gestion de solutions d' investissements, a également recruté Ümit Yilmazer comme directeur du développement d' Inter Invest Immobilier. Il était depuis sept ans responsable du développement immobilier du groupe Izimmo.

Les deux autres recrues sont Caroline Steil, qui prend la direction juridique du groupe, et Sylvain Laporte, qui est nommé chargé d' affaires senior d' Inter Invest Capital. La première était jusqu'ici senior legal advisor chez Idinvest Partners. Le second fut chargé d' affaires entreprises chez BNP Paribas pendant six ans.