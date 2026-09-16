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Inter Gestion REIM lance une SCPI internationale axée sur la santé
information fournie par AOF 16/09/2026 à 11:14
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(Zonebourse.com) - Inter Gestion REIM lance CRISTAL Care, une nouvelle SCPI à vocation internationale développée avec SPHERE Investments, spécialiste des infrastructures de santé en Europe et aux Etats-Unis.

Principalement tournée vers l'Europe et l'Amérique du Nord, la SCPI entend conjuguer diversification géographique et approche thématique autour de la santé. Cette dernière est envisagée au sens large, avec des investissements potentiels dans la prévention, le bien-être, la nutrition, l'activité physique, les sciences de la vie, la recherche, les centres de rééducation ou encore les infrastructures médicales.

CRISTAL Care conservera toutefois une certaine souplesse d'allocation : jusqu'à 49% de son patrimoine pourra être investi dans d'autres secteurs immobiliers.

Pour déployer cette stratégie, Inter Gestion REIM s'appuiera sur ses 35 années d'expérience dans la sélection et la gestion d'actifs, tandis que SPHERE Investments apportera son expertise des marchés européens et nord-américains ainsi que ses capacités d'analyse et de sourcing.

Avec CRISTAL Care, Inter Gestion REIM cherche ainsi à associer une exposition de long terme au secteur de la santé à une diversification géographique et sectorielle de son portefeuille.

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