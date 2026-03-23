Intensification de la guerre du Golfe : baisse des actions mondiales et hausse des taux d'intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Nikkei entraîne les marchés asiatiques dans sa chute, les contrats à terme de Wall Street sont en baisse

* Le pétrole fluctue alors que les États-Unis et l'Iran échangent des menaces et des échéances

* Les rendements grimpent alors que les marchés parient sur des hausses de taux au niveau mondial

(Ajout d'une citation au paragraphe 10, mise à jour des prix dans l'ensemble du document) par Nell Mackenzie et Wayne Cole

Les actions mondiales ont chuté lundi, tandis que les rendements obligataires américains ont atteint des sommets en huit mois, alors que les États-Unis et l'Iran ont échangé des menaces croissantes et qu'Israël a prévu "des semaines" de nouveaux combats, ce qui a entraîné les prix du pétrole dans une nouvelle course en dents de scie.

L'Iran a déclaré dimanche qu'il frapperait les systèmes énergétiques et hydrauliques de ses voisins du Golfe si le président américain Donald Trump mettait à exécution sa menace de frapper le réseau électrique iranien dans les 48 heures, éteignant ainsi tout espoir d'une fin rapide de la guerre, qui en est maintenant à sa quatrième semaine.

M. Trump a prévenu l'Iran qu'il avait deux jours pour ouvrir complètement le détroit d'Ormuz , qui est en fait fermé à la plupart des navires, avec peu de perspectives de protection navale pour le transport maritime, avec une date butoir à 23h44 GMT lundi.

L'indice MSCI des actions mondiales a baissé de 0,6 % lundi, ajoutant plus de 7,4 % de pertes pour le mois.

L'indice de référence japonais Nikkei .N225 a chuté de 3,5% et la nervosité a finalement gagné la Chine, où les blue chips .CSI300 se sont dirigées vers leur plus lourde défaite depuis que les tarifs douaniers américains ont frappé les marchés l'année dernière.

Les actions européennes ont ouvert en baisse, tombant à un plus bas de quatre mois, menées par le secteur de la défense

.SXPARO , alors que la flambée des prix du brut a incité les investisseurs à prendre en compte les pressions inflationnistes potentielles avec l'intensification du conflit au Moyen-Orient. L'indice paneuropéen des actions .STOXX était en baisse de 1,75%.

Les contrats à terme du S&P 500 ESc1 ont glissé de 0,6 %, tandis que les contrats à terme du Nasdaq NQc1 ont perdu 0,7 %.

Les prix du pétrole ont de nouveau été agités, le Brent étant en hausse de 0,8 % à 113,20 dollars le baril, soit une augmentation de plus de 55 %depuis le début du mois. Le brut américain CLc1 a gagné 0,9% à 99,15 dollars. O/R

Les approvisionnements à court terme ont été facilités par les Etats-Unis qui ont autorisé la vente de pétrole iranien et russe à partir de pétroliers, mais le risque croissant de pénuries à long terme a fait grimper les prix à terme sur la courbe. Le Brent de septembre, par exemple, était en hausse de 2 dollars à 93,90 dollars, suggérant que les prix élevés étaient là pour durer.

"Loin de rassurer sur la possibilité de résoudre le conflit, l'ultimatum de Trump à l'Iran concernant le détroit d'Ormuz a provoqué une nouvelle vague d'inquiétude sur les marchés", a déclaré Susannah Streeter, responsable de la stratégie d'investissement chez Wealth Club, une société de courtage britannique.

Les analystes de HSBC ont noté que le kérosène de Singapour a augmenté de 175 % cette année pour atteindre un niveau record depuis plusieurs décennies, tandis que le gaz naturel liquéfié asiatique a grimpé de 130 %. Les combustibles de soute utilisés dans le transport maritime ont explosé, augmentant le coût du transport des marchandises, tandis que la flambée des prix des engrais rendra les denrées alimentaires plus chères.

Le patron de l'Agence internationale de l'énergie , Fatih Birol, a prévenu que la crise était "très grave" et pire que les deux chocs pétroliers des années 1970 réunis.

DITES ADIEU AUX BAISSES DE TAUX

L'impulsion inflationniste de l'énergie a poussé les marchés à abandonner l'espoir d'un nouvel assouplissement monétaire à l'échelle mondiale et à envisager des hausses de taux dans la plupart des pays développés.

Les contrats à terme 0#FF: ont réduit à néant les attentes d'un assouplissement de 50 points de base de la part de la Réserve fédérale cette année, avec même une petite chance que le prochain mouvement soit à la hausse. 0#USDIRPR

Ce changement de cap hawkish a frappé les obligations et fait grimper les rendements, augmentant les coûts d'emprunt pour de nombreux gouvernements déjà aux prises avec des déficits et des dettes.

La perspective d'une hausse des coûts et d'une baisse de la demande des consommateurs a assombri les perspectives de bénéfices des entreprises, tandis que le bond des rendements a rendu les valorisations des actions encore plus tendues.

Le choc énergétique, combiné à la pression exercée sur les budgets fiscaux par l'augmentation des dépenses de défense, a entraîné une hausse à deux chiffres des rendements obligataires dans le monde entier la semaine dernière.

Les rendements du Trésor américain à dix ans US10YT=TWEB ont atteint leur plus haut niveau en neuf mois, à 4,4274 %, soit une hausse vertigineuse de 44 points de base depuis le début de la guerre.

La volatilité accrue des marchés a eu tendance à favoriser le dollar américain en tant que réserve de liquidités. Les États-Unis sont également un exportateur net d'énergie, ce qui leur confère un avantage relatif par rapport à l'Europe et à une grande partie de l'Asie, qui sont des importateurs nets.

L'euro était un peu plus bas à 1,1514 $ EUR=EBS , mais loin des supports majeurs à 1,1409 $ et 1,1392 $.

Le dollar s'est raffermi de 0,1% par rapport au yen à 159,45

JPY=EBS , juste à côté d'un sommet de 20 mois à 159,88, les investisseurs se montrant prudents au cas où une rupture de 160 déclencherait une intervention du Japon.

Sur les marchés des matières premières, l'or a reculé de 4,35 % à 4 300 dollars l'once XAU= , ayant perdu du terrain alors que les investisseurs parient sur des taux d'intérêt plus élevés à l'échelle mondiale. GOL/