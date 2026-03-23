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USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 12:03

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,78% pour le Dow Jones

.DJI , de 0,79%pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,9% pour le Nasdaq .IXIC :

* UNITED AIRLINES Airlines UAL.O va supprimer davantage de vols non rentables au cours des deux prochains trimestres, la compagnie aérienne se préparant à une période prolongée de prix élevés du kérosène due à la guerre en Iran, même si la forte demande en matière de voyages a permis aux compagnies aériennes américaines d'augmenter leurs tarifs.

L'action recule de 2% en avant-Bourse.

* EXXON MOBIL XOM.N , CHEVRON CVX.N et OCCIDENTAL PETROLEUM OXY.N progressent légèrement dans les échanges en avant-Bourse, soutenus par la hausse des prix du pétrole.

* SYNOPSYS SNPS.O prend 2% en avant-Bourse après que l'investisseur activiste Elliott Investment Management a constitué une participation de plusieurs milliards de dollars dans la société de logiciels, estimant a le potentiel pour augmenter son chiffre d'affaires et améliorer ses marges, a déclaré une source proche du dossier.

* SOCIÉTÉS MINIÈRES - Les actions des groupes spécialisés dans les métaux précieux reculent en avant-Bourse, suivant la baisse des cours de l'or XAU= et de l'argent XAG= . NEWMONT

NEM.N perd 6,1%, BARRICK MINING ABX.N 5,4% et ENDEAVOUR SILVER EXK.N 7,8%.

* PALANTIR PLTR.O - La plateforme d'IA "Maven" du groupe américain deviendra le système central de l'armée américaine, a déclaré le secrétaire adjoint à la Défense Steve Feinberg dans une lettre adressée aux responsables du Pentagone, une décision qui garantit l'utilisation à long terme de la technologie de Palantir pour la sélection des cibles.

* SECTEUR DE L'IA - OpenAI, la start-up à l'origine de ChatGPT, propose aux sociétés de capital-risque une offre plus attractive que celle de son concurrent Anthropic, alors que les deux entreprises tentent de séduire ces sociétés afin de créer des coentreprises visant à lever de nouveaux fonds et à accélérer l'adoption des produits d'IA destinés aux entreprises, selon des sources proches des négociations.

* TESLA TSLA.O et SpaceX vont construire deux usines de puces de pointe au sein d'un vaste complexe à Austin, au Texas : l'une pour équiper des voitures et des robots humanoïdes, et l'autre destinée aux centres de données d'intelligence artificielle dans l'espace, a déclaré dimanche le directeur général Elon Musk.

* BERKSHIRE HATHAWAY BRKa.N - Tokio Marine Holdings Inc

8766.T a annoncé lundi qu'elle allait conclure un partenariat stratégique avec le conglomérat de Warren Buffett, en cédant dans un premier temps une participation de 2,49% par le biais d'une attribution à un tiers d'actions propres.

* META META.O - Le directeur général du groupe de réseaux sociaux, Mark Zuckerberg, développe actuellement un assistant virtuel basé sur l'intelligence artificielle (IA) destiné à l'aider dans ses fonctions, a rapporté dimanche le Wall Street Journal, citant une source proche du projet.

* ALPHABET GOOGL.O , AMAZON AMZN.O , APPLE AAPL.O - Les téléviseurs intelligents et les assistants virtuels des géants américains, ainsi que ceux de Samsung <005930. KS>, devraient être soumis aux règles technologiques les plus strictes de l'UE en raison de leur pouvoir de marché croissant, a déclaré lundi l'Association des services de télévision commerciale et de vidéo à la demande en Europe (ACT) dans une lettre adressée à première vice-présidente de la Commission la commissaire européenne à la Concurrence, Teresa Ribera.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

Véhicules électriques

Valeurs associées

ALPHABET-A
301,0000 USD NASDAQ -2,00%
AMAZON.COM
205,3700 USD NASDAQ -1,62%
APPLE
247,9900 USD NASDAQ -0,39%
Argent
68,40 USD Six - Forex 1 -1,03%
BERKSHIRE HATH RG-A
725 519,990 USD NYSE +0,47%
CHEVRON
201,830 USD NYSE +0,21%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
45 577,47 Pts Index Ex -0,96%
ENDEAVOUR SILVER
8,225 USD NYSE -5,41%
EXXON MOBIL
159,760 USD NYSE +1,02%
Gaz naturel
3,10 USD NYMEX 0,00%
META PLATFORMS
593,6600 USD NASDAQ -2,15%
NASDAQ Composite
21 647,61 Pts Index Ex -2,01%
NEWMONT
95,800 USD NYSE -3,38%
OCCIDENTAL PETROLEUM
60,720 USD NYSE +1,95%
Or
4 428,09 USD Six - Forex 1 -1,77%
PALANTIR TECHNOLOGIES
150,6800 USD NASDAQ -3,21%
Pétrole Brent
107,99 USD Ice Europ +0,37%
Pétrole WTI
94,42 USD Ice Europ -2,26%
S&P 500 INDEX
6 506,48 Pts CBOE -1,51%
SYNOPSYS
420,3200 USD NASDAQ -1,85%
TESLA
367,9600 USD NASDAQ -3,24%
UNITED AIRLINES
89,9500 USD NASDAQ -4,46%
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