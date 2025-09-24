Intelligent artificiel-Pourquoi Microsoft a renoncé à Stargate

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction de l'orthographe de "notre" dans le sous-titre) par Krystal Hu

(Artificial Intelligencer est publié tous les mercredis. Vous pensez que votre ami ou collègue devrait nous connaître? Transmettez-lui cette lettre d'information. Ils peuvent également s'abonner ici Vivons-nous dans une bulle d'IA? Cela dépend de la personne à qui l'on pose la question. Les investisseurs en capital-risque affirment que les cycles de financement irrationnels rappellent le boom technologique de 2021. Les directeurs financiers voient leurs actions s'envoler grâce à des projections agressives en matière d'IA. Et même le président de la Fed, Jerome Powell, qualifie le marché de "relativement bien valorisé " Sam Altman n'y croit pas. Même s'il a prévenu le mois dernier que les gens pourraient être "surexcités" au sujet de l'IA. Cette semaine, à Abilene, au Texas, le directeur général d'OpenAI a dévoilé les plans d'un projet de centre de données d'IA de 500 milliards de dollars - un pari audacieux sur l'avenir de l'informatique. Lorsque mon collègue l'a interrogé sur le discours sur les bulles, il s'est montré visiblement contrarié. "Je comprends que les journalistes adorent parler de bulles", a-t-il plaisanté, avant de passer à sa grande vision d'une "croissance économique sans précédent" et d'un avenir meilleur pour tous. Il a toutefois reconnu qu'il pourrait y avoir une volatilité à court terme, invitant tout le monde à "dézoomer suffisamment" pour imaginer un graphique en pente ascendante "avec beaucoup de hauts et de bas irréguliers" L'OpenAI est en plein dans l'un de ces cycles haussiers. Ces dernières semaines, des milliards ont circulé - de l'investissement de 100 milliards de dollars de Nvidia à l'accord de 300 milliards de dollars d'Oracle ORCL.N dans le domaine du cloud - chaque annonce ayant été applaudie par les investisseurs grâce à l'augmentation des capitalisations boursières. Dans le numéro de cette semaine, nous analysons la logique qui sous-tend certains de ces chiffres qui font la une des journaux et nous expliquons pourquoi le partenaire initial d'OpenAI, Microsoft MSFT.O , a décidé de ne pas participer au projet Stargate. Il est également temps de découvrir si vous avez souffert de l'"AI workslop". Faites défiler vers le bas pour en savoir plus.

Envoyez-moi un courriel à ou suivez-moi sur LinkedIn pour me faire part de vos commentaires et de vos attentes en matière d'IA.

NOS DERNIERS REPORTAGES SUR LA TECHNOLOGIE ET L'IA:

* OpenAI, sous pression pour répondre à la demande, élargit la portée de Stargate et envisage de s'endetter pour financer les puces

* Le directeur général de Meta Zuckerberg déclare qu'Instagram a atteint 3 milliards d'utilisateurs actifs mensuels

* Plus de questions que de réponses dans l'accord de 100 milliards de dollars de Nvidia sur l'OpenAI

* Le jeu OpenAI de Nvidia soulève de grandes questions concurrence

* L'augmentation des frais de visa H-1B décidée par Trump met l'accent sur l'accès à une main-d'œuvre technologique qualifiée

* Oracle nomme à la surprise générale Clay Magouyrk et Mike Sicilia co-PDG

* La startup Modular, spécialisée dans l'IA, lève 250 millions de dollars et cherche à remettre en cause la domination de Nvidia dans le domaine des logiciels

POURQUOI MICROSOFT A RENONCÉ À STARGATE Par Krystal Hu et Stephen Nellis Lorsque "Stargate" a fait ses débuts à la Maison Blanche en janvier, avec Larry Ellison, Sam Altman et Masayoshi Son vantant les mérites d'un centre de données d'IA d'un demi-milliard de dollars, Satya Nadella brillait par son absence. À Davos, le chef de Microsoft a engagé environ 80 milliards de dollars de dépenses d'investissement au lieu de se joindre au concert de moonshot. Depuis lors, deux philosophies ont vu le jour en matière de développement de l'IA. La semaine dernière, l'accord sur l'infrastructure OpenAI d'Oracle, d'une valeur de 300 milliards de dollars, a connu sa meilleure journée boursière depuis 1992. Microsoft a renoncé à ses droits d'exclusivité, ce qui a permis à OpenAI d'ajouter de nouveaux partenaires d'infrastructure. Alors pourquoi le premier bailleur de fonds d'OpenAI, qui dispose d'une trésorerie abondante et de droits de préemption, s'abstiendrait-il de participer au projet le plus spectaculaire à ce jour? Stratégie, marges et gestion des risques. Redmond ne veut pas devenir le propriétaire à faible marge d'un seul locataire à une échelle sans précédent. La priorité est de diversifier et de pérenniser l'offre, et non d'investir des milliards de dollars supplémentaires dans un seul client. Et ces gros contrats méritent d'être revus à la baisse si l'on tient compte des risques d'exécution: il peut y avoir des retards dans l'approvisionnement en énergie, on ne sait pas dans quelle mesure le système sera réellement utilisé, la technologie de base pourrait devoir être repensée, et les projets de grande envergure ont toujours d'énormes coûts d'exploitation cachés. Les temps ont bien changé. Jusqu'à la fin de l'année 2024, Microsoft, qui était alors le partenaire cloud exclusif d'OpenAI, recherchait de nouveaux sites de centres de données pour OpenAI. À mesure que l'appétit d'OpenAI pour le calcul augmentait, Microsoft a commencé à réévaluer toutes les propriétés qu'elle louait pour trouver un espace d'expansion. Toute propriété qui n'était pas située dans un emplacement de premier plan ou qui n'était pas assortie d'un contrat d'électricité solide a été mise sur la sellette. Oracle et SoftBank sont intervenus pour trouver des sites avec des besoins supérieurs à 1 gigawatt. Microsoft, quant à elle, a continué à s'étendre à la périphérie des régions existantes, évitant ainsi un pari gargantuesque. Microsoft privilégie désormais les clusters dimensionnés pour une réutilisation à long terme avec des mises à jour échelonnées des GPU, répartis entre les régions pour soutenir l'inférence autant que la formation. Voici le pari de Microsoft: l'avenir de l'IA ne réside pas dans un autre superordinateur colossal situé au même endroit. Il s'agit d'un réseau rapide et distribué de puissance d'IA au service de milliards de personnes dans le monde. La plateforme d'IA gagnante sera celle qui offrira une expérience rapide et transparente aux utilisateurs, où qu'ils se trouvent dans le monde. C'est pourquoi l'entreprise innove dans d'autres domaines. Prenez son nouveau centre de données Fairwater de 7 milliards de dollars dans le Wisconsin, qu'elle a dévoilé la semaine dernière. Il réserve un certain espace à des partenaires comme OpenAI, mais aussi à ses propres travaux en matière d'IA, comme le développement de modèles en interne dirigé par Mustafa Suleyman. Bien que Microsoft ait reçu une invitation VIP à la fête de Stargate et qu'elle l'ait refusée, il convient de noter qu'en tant qu'actionnaire d'OpenAI, elle bénéficiera toujours des paris surdimensionnés d'Oracle et de SoftBank. L'inconvénient? Microsoft a manqué une hausse des actions semblable à celle d'Oracle, et si Stargate monte en flèche, Azure aurait pu profiter d'une vague plus importante. Microsoft a été largement récompensé pour avoir pris le premier pari risqué sur OpenAI. La question du milliard de dollars est maintenant de savoir si la prudence est une décision tout aussi intelligente.

GRAPHIQUE DE LA SEMAINE Au cours du week-end, un important changement de politique concernant le programme de visas H-1B a suscité des remous dans la Silicon Valley. La Maison Blanche a annoncé une nouvelle taxe de 100 000 dollars pour les nouvelles demandes de visa H-1B, ce qui a semé la panique et la confusion. Des avocats d'entreprises telles que Google et Microsoft ont conseillé aux employés titulaires de ces visas de rentrer immédiatement aux États-Unis, craignant d'être soumis à la nouvelle taxe. Créé dans les années 1990, le programme de visas H-1B est un outil essentiel pour les entreprises américaines qui souhaitent embaucher des professionnels qualifiés, en particulier dans le secteur des technologies. Ce programme a également fait l'objet de critiques de la part de ceux qui affirment qu'il a été utilisé à mauvais escient par certaines sociétés de conseil en informatique pour faire venir des travailleurs moins bien rémunérés, ce qui risque de nuire à l'emploi aux États-Unis. Par la suite, l'administration a précisé que la taxe n'était perçue qu'une seule fois pour les nouveaux demandeurs. Néanmoins, cette nouvelle politique a suscité des inquiétudes parmi les cadres et les investisseurs. Ils craignent que cette taxe ne rende les études et le travail aux États-Unis moins attrayants pour les esprits les plus brillants du monde, ce qui pourrait accélérer la tendance des grandes entreprises technologiques à délocaliser leurs emplois.

RECHERCHE SUR L'IA À LIRE Une nouvelle recherche de BetterUp Labs et du Social Media Lab de Stanford met un nom sur un problème de plus en plus fréquent sur le lieu de travail: Le travail de l'IA. Il s'agit d'une production générée par l'IA qui a l'air soignée - diapositives, résumés, rapports, voire code - mais qui manque de substance, déplaçant ainsi l'effort de l'expéditeur vers le destinataire malchanceux. Dans une enquête menée auprès de 1 150 salariés américains à temps plein, 40 % d'entre eux ont déclaré avoir reçu des documents de travail au cours du mois écoulé et ont estimé qu'environ 15 % de ce qu'ils reçoivent dans leur boîte de réception correspond à ce type de document. Les coûts en aval s'accumulent rapidement: près de deux heures pour démêler chaque cas, une "taxe invisible" que les auteurs évaluent à environ 186 dollars par employé et par mois, soit plus de 9 millions de dollars par an pour une entreprise de 10 000 personnes. Au-delà du temps et de l'argent, il y a un impact sur la réputation: les destinataires considèrent que les collègues qui envoient des documents de travail sont moins créatifs, moins compétents et moins dignes de confiance, ce qui nuit à la collaboration et à l'adoption de l'IA. Le problème n'est pas l'IA en soi, mais la manière dont nous l'utilisons. La solution recommandée est culturelle et pratique: les dirigeants doivent présenter l'IA comme un outil de collaboration qui exige un contexte et une critique, et soumettre le travail assisté par l'IA aux mêmes normes que la production humaine.