Intelligent artificiel-Les arguments en faveur de la vente de Nvidia

La saison des résultats a permis de mieux comprendre une question que les investisseurs se posent depuis que ChatGPT a secoué le marché: entre les startups et les entreprises en place, qui gagnera la course à l'IA? Trois ans plus tard, la réponse semble être les deux, du moins pour les plus grands noms. Alphabet GOOGL.O et Amazon AMZN.O ont injecté des capitaux dans la startup d'IA Anthropic, dont la valorisation a fait un bond — elle a plus que triplé cette année, passant de 61 milliards de dollars en mars à environ 183 milliards de dollars après son tour de table de septembre. Ce bond a contribué au bénéfice trimestriel d'Amazon , dopé par un gain avant impôt de 9,5 milliards de dollars provenant de son investissement, tandis qu'Alphabet a enregistré 10,7 milliards de dollars de gains nets sur les titres de participation, qui comprenaient ses participations dans Anthropic. On estime qu'Amazon et Google détiennent chacun une participation à deux chiffres dans la société. Microsoft MSFT.O , quant à lui, a montré le revers de la médaille. Son bénéfice trimestriel a été plombé par une perte nette de 4,1 milliards de dollars provenant d'OpenAI, dont Microsoft détient environ 30 %. Étant donné que Microsoft utilise la méthode de la mise en équivalence, elle doit déclarer sa part des pertes d'exploitation d'OpenAI plutôt que d'évaluer sa participation à sa valeur de marché, alors même que l'évaluation d'OpenAI a grimpé en flèche et qu'Azure continue de bénéficier d'un accès exclusif à l'API d'OpenAI. Les analystes qualifient cette dynamique d'une forme d'"aller-retour" de l'IA - les mêmes hyperscalers finançant les meilleurs développeurs de modèles d'IA, qui à leur tour dépensent une grande partie de ce capital dans l'infrastructure en nuage et les puces de leurs investisseurs. Autrefois considéré comme circulaire, ce cycle se traduit aujourd'hui par des milliards de gains pour certains et par de la volatilité pour d'autres. Les grandes entreprises technologiques ne sont pas les seules à essayer de comprendre l'impact de l'IA sur leur bilan. Le célèbre investisseur Michael Burry est à découvert sur Nvidia, tandis que SoftBank 9984.T a vendu ses participations dans Nvidia NVDA.O dans le cadre de ses paris sur l'IA. Nous vous expliquons pourquoi et ce que signifie la réouverture de la fenêtre des introductions en bourse dans le secteur technologique.

LES ARGUMENTS EN FAVEUR DE LA VENTE DE NVIDIA

Deux des investisseurs les plus connus au monde réduisent — ou carrément vendent à découvert — l'entreprise la plus précieuse au monde, au cœur de l'essor de l'IA. Mais ils le font pour des raisons très différentes. Michael Burry, l'investisseur rendu célèbre par "The Big Short", a divulgué des options de vente contre Nvidia et jette maintenant le doute sur l'explosion des dépenses en matériel des principaux fournisseurs d'informatique dématérialisée. Il accuse les grandes entreprises d'utiliser une comptabilité agressive pour surestimer les bénéfices liés à la mise en place d'infrastructures massives. "Sous-estimer la dépréciation en prolongeant la durée de vie utile des actifs augmente artificiellement les bénéfices, ce qui constitue l'une des fraudes les plus courantes de l'ère moderne", écrit-il. M. Burry affirme que des entreprises telles que Microsoft, Google, Oracle et Meta, qui investissent des milliards dans des puces et des serveurs Nvidia, allongent discrètement les calendriers d'amortissement pour que leurs bénéfices paraissent plus réguliers. Il estime qu'entre 2026 et 2028, ces choix comptables pourraient sous-estimer l'amortissement d'environ 176 milliards de dollars, gonflant ainsi les bénéfices déclarés dans l'ensemble du secteur. D'après ses calculs, les bénéfices d'Oracle et de Meta pourraient apparaître respectivement supérieurs de 27 % et 21 % à ce qu'ils seraient dans le cadre d'hypothèses plus prudentes. La question de savoir combien de temps les GPU doivent être considérés comme "utiles" est l'un des débats les plus importants du boom de l'IA. Nvidia a accéléré son cycle de mise sur le marché du matériel, passant d'une périodicité de deux à trois ans à une périodicité annuelle, ce qui rend les anciennes puces obsolètes plus rapidement — du moins sur le papier. Pourtant, le marché des GPU d'occasion reste étonnamment résistant. Les documents déposés par CoreWeave montrent qu'elle amortit les GPU de manière égale sur six ans — une méthode comptable qui suppose que les puces perdent progressivement de la valeur, alors que des rivaux comme Nebius utilisent quatre ans. Des sources m'ont dit que pour certaines entreprises néo-cloud, les GPU de plus de cinq ans sont toujours demandés malgré l'usure physique. Alors que M. Burry parie contre ce qu'il considère comme de l'ingénierie financière, Masayoshi Son, de SoftBank, vend Nvidia pour une raison plus pratique: de l'argent à réinjecter dans l'IA. SoftBank s'est débarrassé de certaines de ses participations publiques — dont environ 5,8 milliards de dollars d'actions Nvidia — pour aider à financer son engagement de 22,5 milliards de dollars dans l'OpenAI d'ici décembre. C'est une illustration parfaite de la boucle de l'argent de l'IA: SoftBank a gagné des milliards grâce à Nvidia, a vendu ses actions et a ensuite canalisé ces profits vers OpenAI, dont les projets tels que Stargate achèteront finalement plus de puces Nvidia. SoftBank a également levé des capitaux par le biais d'un mélange d'obligations, de titres hybrides et de prêts pour financer son expansion dans le domaine de l'IA, à la fois pour OpenAI et pour une série d'efforts en matière de matériel centrés sur son joyau Arm. CreditSights estime que SoftBank a réalisé plus de 41 milliards de dollars d'investissements et d'achats récents. Avec un ratio prêt/valeur de seulement 16,5 %, la puissance d'investissement dispose d'une plus grande capacité d'emprunt et rassure les créanciers et les investisseurs sur le fait que l'entreprise n'est pas surendettée. Ainsi, alors que Burry vend à découvert Nvidia en raison d'un excès comptable, Son vend pour des raisons de liquidité et d'optionnalité. Motivations différentes — même signal: les investisseurs des différents côtés du boom de l'IA commencent à se demander combien de temps la vapeur peut durer, et où leur capital peut travailler plus fort au milieu de ce boom.

Après quelques années de silence, le marché des introductions en bourse dans le secteur de la technologie est de nouveau en ébullition. Selon le dernier rapport d'Accel , les introductions en bourse de logiciels et d'IA commencent à rebondir: après une seule introduction en bourse en 2023 et quatre en 2024, cette année a déjà vu huit nouvelles introductions en bourse dans le secteur de la technologie, dont des noms comme Figma, CoreWeave et Navan. Il s'agit encore d'une fraction des 46 introductions en bourse de l'année 2021, mais les investisseurs et les banquiers affirment que l'engrenage se remet enfin en marche, malgré les incertitudes liées à la fermeture du gouvernement.

Magdalena Heinrich, responsable de l'ECM technologique aux États-Unis chez Bank of America, m'a dit que son équipe était "de nouveau occupée", avec un solide pipeline d'introductions en bourse qui se dessine pour 2026. Selon elle, ce qui stimule la demande dans cette vague technologique, c'est le besoin en capital de l'IA. "Ces entreprises ont plus que jamais besoin d'argent pour être compétitives et pour investir dans l'infrastructure — et les marchés publics sont de nouveau attractifs car ils offrent un coût du capital plus faible." Cette dynamique explique également pourquoi nous avons rapporté qu'OpenAI préparait discrètement le terrain en vue d'une éventuelle cotation. En d'autres termes, cette nouvelle vague d'introductions en bourse n'est pas seulement une question de liquidité, c'est aussi une question de carburant. La course à l'IA a rendu la mise à l'échelle coûteuse, et le capital-risque ne peut à lui seul la couvrir.