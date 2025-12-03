Intelligent artificiel-Comment OpenAI transforme les bailleurs de fonds en acheteurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Krystal Hu

(Artificial Intelligencer est publié tous les mercredis. Vous pensez que votre ami ou collègue devrait nous connaître? Transmettez-lui cette lettre d'information. Ils peuvent également s'abonner ici .) Bonjour de Reuters NEXT à New York, notre forum phare de deux jours où les décideurs politiques et les directeurs généraux du monde entier esquissent les plus grands thèmes du monde des affaires, de la technologie et de la géopolitique. J'interroge les dirigeants de SAP et de Cohere sur les domaines dans lesquels les entreprises paient pour l'IA - et ceux qui ne le font pas. Vous pouvez suivre la retransmission en direct ici ou m'envoyer vos principales questions . De l'autre côté du pays - et dans un cadre beaucoup plus ensoleillé - mes collègues sont sur le terrain à NeurIPS, le plus grand rassemblement universitaire sur l'IA. Autrefois une rencontre de niche qui pouvait se tenir dans un bar d'hôtel, elle attire aujourd'hui des dizaines de milliers de chercheurs, ainsi que des recruteurs et des sociétés de capital-risque à la recherche de la prochaine idée qui rapportera un milliard de dollars. Un thème revient régulièrement cette année: Les laboratoires d'avant-garde américains ont largement cessé de publier des résultats révolutionnaires, alors que les chercheurs chinois sont en pleine effervescence. Cette évolution a été mise en évidence cette semaine avec la publication par DeepSeek de deux nouveaux modèles qui, selon l'entreprise, peuvent égaler ou battre le GPT-5 et le Gemini-3.0-Pro. Les chercheurs nous expliquent que la véritable histoire n'est pas celle de la vantardise au tableau de classement, mais plutôt celle de la façon dont la culture agressive de la Chine en matière de publication ouverte oriente désormais les programmes de recherche mondiaux et influence discrètement les laboratoires américains. Dans le numéro de cette semaine, nous suivons l'argent d'OpenAI, dont les principaux investisseurs deviennent aussi les plus gros clients. De plus, les Nations unies lancent un avertissement sévère sur la façon dont l'IA pourrait créer une nouvelle classe de laissés-pour-compte. Poursuivez votre lecture.

Si vous nous financez, vous achetez chez nous

Comment les rôles se sont inversés entre OpenAI et Google. Trois ans après que Google GOOGL.O a déclaré le "code rouge" en réponse à la montée soudaine de ChatGPT, le directeur général d'OpenAI, Sam Altman, aurait dit à ses employés cette semaine que la société entrait maintenant dans une phase de "code rouge" pour améliorer ChatGPT - en retardant d'autres lancements de produits et des efforts de monétisation comme les publicités pour repousser l'élan derrière Gemini de Google. Tout en défendant son territoire, OpenAI se lance à corps perdu dans le marché des entreprises. Une valorisation de 500 milliards de dollars exige des revenus stables et récurrents - le type de revenus que les entreprises clientes sont les mieux placées pour fournir. Comme l'a annoncé Sam Altman en octobre , "attendez-vous à ce que nous mettions l'accent sur les entreprises" Ce qui est frappant, c'est de savoir qui nous aide à y parvenir: Les propres investisseurs d'OpenAI. Ses plus gros bailleurs de fonds ne se contentent pas de signer des chèques; ils deviennent des fournisseurs d'infrastructure et des clients. SoftBank participe à la construction des centres de données et utilise ses modèles. Et maintenant, Thrive Capital, dirigé par Josh Kushner, sert de pont à OpenAI vers le segment le plus insaisissable et pourtant le plus lucratif: les entreprises traditionnelles qui sont prêtes à payer pour l'IA. Pour que l'IA soit utile au sein des entreprises - et qu'elle ne se contente pas de répondre à des questions occasionnelles sur ChatGPT - elle doit avoir accès aux données réelles de l'entreprise et s'intégrer dans le flux de travail. C'est là que l'accord de Thrive entre en jeu. Thrive Holdings (le véhicule de regroupement de l'entreprise dans le domaine de l'IA) apporte quelque chose dont OpenAI a désespérément besoin: des experts en la matière. OpenAI place certains de ses chercheurs les plus brillants directement aux côtés des comptables et des équipes informatiques de Thrive pour former des modèles à des "tâches à haute valeur économique" - des flux de travail financiers à l'automatisation du back-office. En contrepartie, OpenAI prend une participation dans Thrive Holdings. Il s'agit d'un autre exemple de l'économie circulaire de l'IA, où les plus gros bailleurs de fonds deviennent les plus gros clients. Les fournisseurs d'informatique en nuage ont été les premiers à le faire: Microsoft MSFT.O a offert des crédits d'informatique en nuage en échange de la vente de modèles OpenAI par l'intermédiaire de son nuage. Les fabricants de puces Nvidia

NVDA.O et AMD AMD.O financent l'infrastructure de calcul d'OpenAI qui stimule la demande pour leur matériel. Et OpenAI est désormais suffisamment grande pour se placer du côté des donateurs, en s'intéressant à ses clients commerciaux en leur offrant ses capacités de recherche. La nature d'un tel accord révèle également ce qui manque. L'adoption organique par les entreprises reste lente en l'absence d'un encadrement important. De nombreuses entreprises sont prudentes quant à la quantité de données qu'elles peuvent partager en toute sécurité avec des fournisseurs tiers tels qu'OpenAI, et quant à l'expertise qu'elles sont prêtes à fournir si les modèles deviennent suffisamment bons pour remplacer une partie de ce travail. Il est intéressant de voir si OpenAI reproduira ce modèle en prenant des participations dans d'autres entreprises auxquelles elle espère vendre. Elle crée un écosystème qui est à la fois bailleur de fonds, fournisseur et partenaire. Cela peut ressembler à des incitations alignées, mais cela risque également de brouiller la frontière entre la demande réelle du marché et l'adoption technique.

Graphique de la semaine:

Si vous vous demandez quel sera l'impact de l'IA sur votre emploi, un rapport des Nations unies apporte une réponse inquiétante: cela dépend fortement de votre âge. Le graphique montre que les jeunes travailleurs qui occupent des emplois très exposés à l'IA - assistance à la clientèle, travail de bureau, codage en début de carrière et autres tâches de connaissance routinières - se sentent déjà oppressés. L'emploi des 22-25 ans dans ces professions a chuté de 5 %, et la croissance est restée stable pour les 26-30 ans. Dans le même temps, les travailleurs plus âgés et plus qualifiés dans les mêmes domaines exposés à l'IA ont vu leur emploi augmenter de près de 10 %. L'ONU prévient qu'il ne s'agit pas seulement d'une fracture générationnelle, mais d'une fracture mondiale. À mesure que l'IA remodèle les rôles en matière de connaissances et de communication, elle menace de créer une "grande divergence ": un monde où les nations développées accélèrent leur richesse, tandis que les économies en développement qui manquent de travailleurs hautement qualifiés sont laissées encore plus à la traîne.