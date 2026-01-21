Intelligent artificiel-Comment l'IA et la politique ont dominé Davos

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Krystal Hu et Jeffrey Dastin

(Artificial Intelligencer est publié tous les mercredis. Vous pensez que votre ami ou collègue devrait nous connaître? Faites-lui suivre cette lettre d'information. Ils peuvent également s'abonner ici ou m'envoyer un courriel à pour me faire part de leurs commentaires.)

Quelle est la réalité de la demande en matière d'IA?

C'est la question qui se pose sur les marchés, et que C.C. Wei, directeur général de TSMC 2330.TW , s'est également posée. Pour Wei, l'administrateur âgé de 73 ans du plus important fabricant de puces au monde, l'enjeu est de plus de 52 milliards de dollars en dépenses d'investissement cette année pour étendre les capacités, soit un bond de 40 % par rapport à 2025.

"Si nous n'agissons pas avec prudence, il est certain que TSMC subira un grave désastre", a déclaré Wei.

Au cours des quatre derniers mois, Wei est allé au-delà des vérifications habituelles auprès des clients, s'entretenant non seulement avec les clients directs de TSMC, mais aussi avec les clients de leurs clients, afin de vérifier si la demande en matière d'IA était suffisamment réelle et durable pour justifier un tel niveau d'investissement.

Sa conclusion: c'est le cas.

Selon lui, l'IA aide déjà les entreprises à se développer d'une manière qui se traduit par des rendements financiers réels. TSMC elle-même constate des gains de productivité grâce à l'utilisation de logiciels d'IA en interne, ce qui, selon Wei, devrait augmenter les marges.

"Je regarde l'IA et j'ai l'impression qu'elle va être sans fin - pour de nombreuses années à venir", a-t-il déclaré, pariant effectivement sur l'avenir de l'entreprise de 38 ans sur la capacité de l'IA à remodeler l'industrie des semi-conducteurs, réputée pour être cyclique.

Cette semaine, nous examinerons plus en détail comment se déroulent les conversations sur l'IA à Davos et quels sont les dirigeants d'entreprise qui prévoient des effectifs alors que l'IA passe du stade de la promesse à celui du déploiement. Faites défiler l'article.

NOS DERNIERS REPORTAGES SUR LA TECHNOLOGIE ET L'IA:

* L'OpenAI affirme que le projet Stargate n'augmentera pas la facture d'électricité des consommateurs

* Les jeunes travailleurs sont les plus inquiets de l'impact de l'IA sur l'emploi, selon une enquête de Randstad

* Le feu vert de Trump pour les puces d'IA de Nvidia à destination de la Chine s'attire les foudres des législateurs et d'anciens fonctionnaires

* OpenAI teste des publicités dans ChatGPT afin d'augmenter ses revenus

* Le sport mondial confronté aux défis de la désinformation par l'IA

DÉPÊCHE DE DAVOS: L'IA EST OMNIPRÉSENTE, MAIS LA POLITIQUE PREND DE L'AMPLEUR

Il y a essentiellement deux sujets qui dominent les conversations à Davos cette semaine: L'IA et le président Donald Trump.

La présence de la technologie à la réunion annuelle du Forum économique mondial a toujours été importante, mais cette année, elle semble plus grande, plus bruyante et plus ancrée dans la ville alpine suisse.

Anthropic, un laboratoire d'IA peu connu il y a quelques années, a pour la première fois installé son propre bureau sur la rue principale - un signe clair de l'agressivité avec laquelle il courtise les entreprises. Google, quant à lui, a organisé son événement presse pour la quatrième année consécutive, attirant ce qui semble être sa plus grande foule à ce jour.

Demis Hassabis, cofondateur et directeur général de Google DeepMind, a déclaré que la voie vers l'intelligence artificielle générale de niveau humain devenait plus claire, mais qu'il manquait encore des "ingrédients". Il a estimé que l'AGI ne verrait le jour que dans cinq à dix ans, ce qui est plus long que les calendriers avancés par ses pairs d'Anthropic et d'OpenAI, dont les dirigeants ont suggéré qu'elle pourrait arriver dès 2026 ou 2027.

Même les spectacles parallèles de Davos ont pris une tournure d'IA. Le pianiste favori de la ville - un incontournable de la semaine - a suscité l'intérêt pour les événements organisés par Cloudflare NET.N , une société qui construit un marché de données d'IA sous licence visant à freiner le "scraping d'IA" non approuvé. La politique, cependant, n'a jamais été loin de la surface. Toute la semaine, les cadres ont évoqué le discours de Trump mercredi, spéculant sur les personnes qui pourraient se joindre à lui pour dîner par la suite. L'attention renouvelée qu'il porte au Groenland et le risque d'un nouveau conflit commercial entre les États-Unis et l'Europe ont dominé les conversations dans les couloirs. Dans le public qui a assisté à l'allocution de Trump, on a pu voir deux rares représentants de Davos assis côte à côte: Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , et Tim Cook, directeur général d'Apple

AAPL.O .

Trump a insisté sur le fait qu'il ne s'emparerait pas du Groenland par la force, mais il a laissé planer le doute sur la pression qu'il entend exercer si l'Europe bloque ses ambitions. Pour les Européens, cela a mis en évidence une réalité avec laquelle ils sont aux prises depuis le WEF de l'année dernière: la nécessité de réduire la dépendance à l'égard des États-Unis et d'accélérer les investissements dans les technologies nationales, de l'IA à la défense.

Pourtant, l'IA était omniprésente - dans les conversations avec Satya Nadella, directeur général de Microsoft MSFT.O , Chris Lehane, responsable de la politique d'OpenAI, et dans les remarques de Trump lui-même.

Le directeur général d'Anthropic, Dario Amodei, n'a pas mâché ses mots, mettant en garde contre les pertes d'emplois potentielles à mesure que les capacités de l'IA s'accélèrent. Il a également critiqué la politique américaine qui permet aux puces américaines de pointe d'être exportées vers la Chine. L'optimisme est resté de mise, mais la réalité s'est également imposée. Le directeur technique de Meta META.O a laissé entendre qu'un nouveau modèle de l'équipe de "superintelligence" de l'entreprise avait atterri en interne - les attentes concernant cet effort, alimenté par une coûteuse guerre des talents , seront examinées de près après le récent échec du Llama. Certaines promesses ambitieuses antérieures sont déjà en train de s'évanouir. Isomorphic Labs, la startup de découverte de médicaments par l'IA issue d'Alphabet, espère maintenant que ses premiers essais cliniques auront lieu d'ici à la fin de 2026, a déclaré Hassabis, soit plus tard que l'échéance de fin 2025 qu'il avait annoncée lors de la même conférence l'année dernière.

Si l'on en croit Davos, l'avenir de l'IA reste gigantesque, mais il pourrait être beaucoup moins linéaire que les prévisions confiantes partagées sur ces mêmes scènes il y a 12 mois.

GRAPHIQUE DE LA SEMAINE:

Une enquête de Wing Venture, qui a recueilli les réponses de 181 responsables techniques de haut niveau au sein d'entreprises, offre un regard franc sur la manière dont les grandes entreprises planifient leurs effectifs à mesure que l'IA passe du stade de projet pilote à celui de la production.

Environ 66 % des grandes entreprises (10 000+ employés) prévoient des réductions d'effectifs de 10 % à 25 % au cours des trois prochaines années à mesure qu'elles déploient des agents d'IA. Les petites entreprises prévoient également des réductions, mais les attentes sont nettement plus prononcées parmi les grandes entreprises, qui ont une plus grande envergure et davantage de processus à automatiser. Peter Wagner, partenaire de Wing Venture, explique que l'enquête ne fait pas état de licenciements généralisés. Elle met plutôt en évidence des réductions ciblées dans des fonctions spécifiques où les gains d'efficacité liés à l'IA sont les plus immédiats.