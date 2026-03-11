Intelligent artificiel-Anthropic marche sur la corde raide entre les craintes judiciaires et la sérénité des investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Kenrick Cai

Meta META.O a fait une curieuse acquisition cette semaine en achetant Moltbook, un site de type Reddit où des agents d'intelligence artificielle interagissent les uns avec les autres.

Il est plus que probable que l'opération vise moins à ce que la société mère Facebook intègre Moltbook dans ses plates-formes de médias sociaux qu'à ce qu'elle intègre la technologie qui la sous-tend. Moltbook s'appuie sur OpenClaw, un outil d'IA open-source capable d'effectuer des tâches telles que la réservation de vols et l'organisation du courrier électronique. OpenAI a embauché le créateur d'OpenClaw en février, dans le cadre de sa propre initiative de développement d'agents d'intelligence artificielle. OpenClaw, qui a été lancé en novembre, est devenu presque instantanément l'un des projets à la croissance la plus rapide dans l'histoire de la plate-forme de développement populaire GitHub. Il a désormais échappé à la bulle de la Silicon Valley. Le rappeur Baby Keem, connu pour ses collaborations avec son cousin Kendrick Lamar, s'est détourné de sa programmation habituelle sur la plateforme de médias sociaux X pour publier en février un message intitulé "how do u fix openclaw internal reasoning leaking" (comment réparer la fuite de raisonnement interne d'openclaw), dénonçant les vulnérabilités de sécurité associées à l'outil. En Chine, les autorités gouvernementales de plusieurs villes font pression pour créer une industrie autour d'OpenClaw, comme l'a rapporté mon collègue Eduardo Baptista en début de semaine. L'outil a déjà donné naissance à un certain nombre de "sociétés unipersonnelles"

Toutes les initiatives liées à OpenClaw offrent un aperçu de ce qui pourrait être le prochain champ de bataille de l'IA: des agents personnalisés capables d'exécuter des tâches dans le monde réel.

Dans le numéro de cette semaine, nous examinons l'équilibre délicat qu'Anthropic doit trouver pour décrire ses perspectives commerciales alors qu'elle poursuit le Pentagone en justice - et où, dans le monde, ChatGPT n'est pas le chatbot dominant. Poursuivez votre lecture.

LA DANSE DÉLICATE D'ANTHROPIC

Le procès intenté par Anthropic lundi pour bloquer les restrictions imposées par le Pentagone à sa technologie obligera le laboratoire d'IA à faire preuve de doigté pour présenter l'impact commercial potentiel de son inscription sur une liste noire de la sécurité nationale , à la fois périlleux et sûr. L'action en justice est la dernière escalade d'un conflit qui dure depuis des mois et qui porte sur le refus d'Anthropic de lever les garde-fous contre l'utilisation de son IA pour des armes autonomes ou la surveillance intérieure. Le président Donald Trump a ordonné aux agences fédérales de cesser d'utiliser la technologie d'Anthropic, et le Pentagone a désigné l'entreprise comme présentant un risque pour la chaîne d'approvisionnement. Devant un juge fédéral, Anthropic fait valoir que des milliards de dollars de revenus pour la seule année 2026 pourraient être menacés.

L'entreprise a déjà perdu un contrat de déploiement fédéral de son modèle d'IA générative Claude qui devait lui rapporter plus de 100 millions de dollars, et des négociations avec des institutions financières d'une valeur de 180 millions de dollars ont été interrompues, selon le directeur commercial Paul Smith dans des documents déposés auprès du tribunal fédéral. Des centaines de millions de dollars de travaux effectués pour le ministère de la défense sont en danger immédiat, selon le directeur financier Krishna Rao.

M. Rao a également déclaré que la liste noire du gouvernement pourrait saper la confiance des investisseurs et obliger Anthropic à augmenter les coûts de collecte de fonds. Anthropic, qui serait en train d'étudier la possibilité d'une introduction en bourse dès cette année, doit donc en même temps assurer aux investisseurs que ses perspectives commerciales restent saines.

Dans une déclaration faite la semaine dernière, le directeur général Dario Amodei a affirmé que les restrictions avaient "une portée étroite" et que les entreprises pouvaient continuer à utiliser sa technologie pour des travaux sans rapport avec le Pentagone. La capacité d'Anthropic à maintenir l'élan de son chiffre d'affaires - le chiffre d'affaires annualisé est actuellement de 19 milliards de dollars, contre 14 milliards en février - dépendra de sa capacité à conserver et à attirer les entreprises clientes, qui représentent environ 80 % de son activité.

Un partisan d'Anthropic m'a dit que, de manière anecdotique, la publicité accrue a jusqu'à présent attiré plus de clients professionnels vers Anthropic. Toutefois, M. Smith a déclaré dans le dossier judiciaire que plus de 100 entreprises clientes avaient déjà exprimé leur "profonde crainte" quant aux répercussions de leur collaboration avec l'entreprise.

Entre-temps, la publicité a donné un coup de pouce aux utilisateurs grand public qui ont propulsé le chatbot Claude d'Anthropic en tête de l'App Store d'Apple. Anthropic n'est pas pressée de lever des fonds. L'entreprise vient de clôturer une levée de fonds de 30 milliards de dollars le mois dernier. Deux investisseurs de ce tour de table m'ont dit qu'ils se sentaient plus sûrs du taux de consommation de trésorerie d'Anthropic, qui est aidé par son activité d'entreprise qui ne nécessite pas autant de coûts informatiques pour servir les utilisateurs qui ne paient pas, comme dans le cas du ChatGPT d'OpenAI.

Au-delà des contrats militaires, l'impact sur l'activité reste à voir. Un investisseur d'Anthropic m'a dit qu'il ne s'inquiétait pas d'un ralentissement des revenus. Alors que les investisseurs se méfieraient généralement d'une société impliquée dans un procès avec le gouvernement fédéral, Anthropic reste un candidat à l'introduction en bourse trop attractif pour que la situation actuelle modifie radicalement les plans d'introduction en bourse, m'a dit cette personne.

GRAPHIQUE DE LA SEMAINE Si l'on zoome sur la géographie, cependant, et vous remarquerez que les challengers font des percées, comme l'indiquent les données du dernier rapport sur l'IA de la société de capital-risque Andreessen Horowitz .

Le marché chinois est notamment dominé par des chatbots produits en Chine, en raison des restrictions imposées aux outils d'IA étrangers qui ne sont pas conformes à la politique de l'État. Dans le même temps, les sanctions occidentales à l'encontre de la Russie ont permis à toute une série d'alternatives de percer, au premier rang desquelles DeepSeek de la Chine. Gemini de Google semble être le seul concurrent proche de ChatGPT sur les autres marchés, avec un écart plus serré en Corée du Sud et au Japon.