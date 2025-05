Intelligence artificielle: Salesforce va racheter Informatica 8 milliards de dollars

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

L'éditeur de logiciels américain Salesforce va racheter la société californienne Informatica pour quelque 8 milliards de dollars afin de se renforcer dans l'intelligence artificielle dite agentique, a-t-il annoncé dans un communiqué mardi.

En combinant les plateformes des deux sociétés, "nous permettrons aux agents autonomes de fournir des résultats plus intelligents, plus sûrs et plus évolutifs pour chaque entreprise et renforcerons significativement notre position sur le marché des données d'entreprise, évalué à plus de 150 milliards de dollars", a fait valoir Marc Benioff, le PDG de Salesforce, cité dans le communiqué.

Informatica, spécialiste de la gestion de données alimentée par l'IA, compte environ 5.000 clients dans près de 100 pays.

L'IA agentique permet de réaliser grâce à l'IA une tâche spécifique sous une supervision limitée. Après une année 2023 marquée par la course aux interfaces concurrentes de ChatGPT, les assistants IA ont gagné en capacités à "raisonner" et à accomplir des tâches en ligne au nom de l'utilisateur, devenant ainsi des "agents IA".

"Les agents d'IA réellement autonomes et dignes de confiance ont besoin de la compréhension la plus complète de leurs données. La combinaison des capacités avancées de catalogue et de métadonnées d'Informatica avec notre plateforme Agentforce offre exactement cela", a justifié Steve Fisher, directeur de la technologie de Salesforce.

Dans le détail, Salesforce va racheter toutes les actions d'Informatica pour environ 8 milliards de dollars, à raison de 25 dollars par action. L'opération devrait être finalisée au cours du premier semestre 2026.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, le titre de Salesforce gagnait 1,1% aux alentours de 12H30 GMT.