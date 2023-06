Intelligence artificielle: les actions gagnantes et les perdantes

40% des heures travaillées dans le monde pourraient être impactées par l'essor de l'intelligence artificielle. (© Fotolia/CC/Flickr/Forextime)

Les analystes d'UBS ont fait le tour du monde pour identifier dans chaque secteur d'activité les entreprises bien placées pour tirer profit des usages de l'IA et celles qui sont le plus à la traine, et qui pourraient perdre des parts de marché.

Les experts d'Accenture estiment que 40% des heures travaillées dans le monde pourraient être impactées par l'essor de l'intelligence artificielle (IA).

Les métiers les plus menacés sont les postes administratifs, les vendeurs, les services informatiques, les fonctions financières, les designers, les producteurs de contenus pour les médias, les ingénieurs, les architectes et... les managers !

Le cabinet Gartner prévoit qu'à l'horizon 2025, près d'un tiers des nouveaux médicaments, des nouveaux matériaux et des messages commerciaux seront issus de l'usage de l'IA. Des obstacles à l'essor de l'IA viendront néanmoins de la réglementation, du respect de la propriété intellectuelle et de considérations éthiques.

Baisse des coûts

Les analystes d'UBS ont analysé l'impact à venir de l'intelligence artificielle pour chaque secteur d'activité. Selon eux, l'intelligence artificielle dite «générative», capable de créer du texte, du son, des images, de la vidéo, etc., devrait accentuer les pressions concurrentielles dans de nombreux secteurs d'activité. Elle devrait aussi contribuer à la réduction des coûts et générer de nouveaux revenus potentiels.

Les métiers les plus concernés par l'usage de ChatGPT et de l'intelligence artificielle générative sont dans les logiciels et les services numériques, les médias et internet, les services commerciaux, les semiconducteurs et les services au