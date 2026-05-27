INTELLIGENCE ARTIFICIELLE-Huawei voit plus loin que la loi de Moore

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Eduardo Baptista

En dehors de la Chine, Alibaba est surtout connu comme un géant du commerce électronique.

Mais en Chine, l’entreprise est déterminée à rattraper DeepSeek dans le développement de modèles d’IA et à rattraper Huawei sur les puces qui les alimentent. Lorsque T-Head, l'unité de conception de puces d'Alibaba, a dévoilé la semaine dernière sa dernière puce d'IA, la Zhenwu M890, elle a également présenté une feuille de route pluriannuelle montrant comment les futurs successeurs de la M890 apporteraient des gains de performances considérables au cours des prochaines années. Il y a moins d'un an, Huawei avait établi un calendrier similaire s'étendant jusqu'en 2028.

Contrairement à Huawei, Alibaba n’a pas été visé par les sanctions américaines, et n’a pas non plus présenté son offensive dans le domaine des puces IA comme visant explicitement à battre Nvidia, contrairement au conglomérat basé à Shenzhen. Mais sa décision de talonner Huawei met en évidence l’énorme opportunité commerciale que représente la volonté de Pékin de remplacer Nvidia.

Les données d'IDC examinées par Reuters le mois dernier indiquent que le marché chinois des puces IA profite du recul de Nvidia, mais que la domination de Huawei est loin d'être assurée. Nvidia a livré 2,2 millions d’accélérateurs IA en Chine en 2025, soit une part de marché de 55 %, ce qui contredit l’argument avancé par le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, selon lequel ce chiffre était nul après que les contrôles à l’exportation américains ont mis fin au quasi-monopole détenu par le fabricant de puces californien.

Quelle que soit l’ampleur réelle du vide laissé par Nvidia, Alibaba et d’autres entreprises nationales ne sont pas prêtes à le céder à Huawei. Sur les 1,65 million de puces livrées par des fournisseurs chinois en 2025, 812 000 provenaient de Huawei, tandis qu’Alibaba s’est classé deuxième, avec environ 265 000 puces livrées. Plusieurs autres géants de la tech et start-ups lorgnent sur la part de marché détenue par Huawei.

Alors que la Chine fait entrer son industrie de l’IA dans une ère post-Nvidia, Huawei devra faire face à une concurrence accrue. Outre Alibaba, ByteDance et Tencent disposent des ressources nécessaires pour lui livrer une bataille acharnée. L’avance incontestable de DeepSeek parmi les modèles d’IA chinois n’a duré que moins d’un an. Huawei n’en a peut-être plus que quelques-uns.

Dans le numéro de cette semaine, nous examinons comment les fabricants de puces chinois tentent d'évincer Nvidia de leur pays tout en recherchant des procédés et des théories alternatifs de fabrication de puces pour neutraliser les sanctions américaines.

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PERCÉE OU BOUFFONNADE? Huawei veut que le monde se souvienne du nom de He Tingbo, cette "reine des puces", vétéran de 30 ans au sein du géant des semi-conducteurs et des télécommunications, que l’entreprise entend inscrire dans les annales de l’histoire de la technologie. Elle a (en quelque sorte) donné son nom à un nouveau principe directeur en matière de technologie. Cette semaine, Huawei a affirmé avoir découvert et appliqué un nouveau principe de fabrication de puces , la loi d’échelle de Tau, également baptisée de manière un peu maladroite "loi de He" en l’honneur de He.

Cette idée est présentée comme un remplacement de la loi de Moore, ce modèle universellement reconnu qui décrit comment les progrès en informatique sont tirés par les fabricants de puces qui trouvent des moyens de réduire la taille des transistors et d’en intégrer toujours plus sur une seule puce, rendant ainsi les ordinateurs plus rapides, moins chers et plus économes en énergie.

Mais à mesure que les transistors approchent des limites de l’échelle atomique, la loi de Moore est mise à rude épreuve. Au lieu de jouer ce jeu, la loi de Her cherche à obtenir des gains de performance au niveau du système, où la manière dont un groupe de puces est intégré et fonctionne ensemble est ce qui importe le plus.

Huawei affirme que la loi de Her lui permettra de produire une puce avec une densité de transistors équivalente à 1,4 nanomètre d’ici 2031. TSMC devrait commercialiser des puces de 1,4 nm en 2028. Cette projection spectaculaire risque de susciter l'inquiétude à Washington, qui a cherché à freiner le développement de l'IA chinoise, notamment en rendant illégale l'acquisition par Huawei et d'autres entreprises chinoises des outils — à savoir les machines de lithographie ASML — nécessaires à la fabrication de puces inférieures à 7 nm.

Si Huawei avait réellement mis au point une technologie de fabrication de puces résistante aux sanctions, comme semble le suggérer cette projection, les implications pour l’IA chinoise seraient encore plus importantes que celles des modèles à bas coût de DeepSeek qui font chuter les actions technologiques mondiales. Mais pour l’instant, les concurrents hors de Chine n’y ont pas prêté attention. À l’ouverture des marchés américains mardi, les actions de Nvidia, AMD et Intel ont progressé.

En effet, la densité des transistors n'est pas encore synonyme de performances. De plus, les techniques développées dans le cadre de la loi de Her seront intégrées aux puces pour téléphones plus tard cette année. Pour les puces IA Ascend de l'entreprise, l'intégration de ce nouveau principe ne sera achevée qu'en 2030.

Huawei espère que cette stratégie permettra d’améliorer l’efficacité des clusters d’IA et des centres de données en réduisant considérablement le temps et l’énergie que ces systèmes consacrent au transfert de données entre les puces et au sein de celles-ci. Mais on ne sait pas encore comment la loi de Her permettra de résoudre des problèmes tels que la surchauffe. De plus, les solutions post-loi de Moore ne sont pas nouvelles. L’industrie américaine a investi dans ces voies alternatives, tout comme les chercheurs et les entreprises chinoises, allant de l’emballage avancé aux chiplets . Ces dernières années, Huawei s’est efforcé à plusieurs reprises de montrer que les sanctions américaines n’avaient pas réussi à freiner le développement de son activité dans le domaine des puces. Sa dernière annonce suggère toutefois que ses investissements, dont certains sont secrets , visant à créer la réponse chinoise à ASML n’ont pas abouti à des avancées décisives, ce qui l’a poussé à miser davantage sur une voie alternative jugée suffisante.