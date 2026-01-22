Intelligence artificielle : des premiers symptômes à un risque de propagation

Intelligence artificielle (Crédits: Adobe Stock)

Par Laurent Chaudeurge, Membre du comité d'investissement de BDL Capital Management

Des développements récents ont mis en évidence deux risques étroitement liés au sein de l'écosystème de l'intelligence artificielle : un risque de financement et un risque technologique.

Leur interaction fragilise la dynamique d'investissement actuel et accroît la probabilité d'un effet de transmission, dont les implications dépasseraient le seul périmètre de l'IA.

La publication récente d'Oracle illustre concrètement le risque de financement évoqué précédemment au sein de l'écosystème de l'intelligence artificielle. L'entreprise accélère fortement ses dépenses d'investissement et son endettement, tandis que la croissance de son chiffre d'affaires déçoit. Cette configuration souligne que l'ampleur des investissements suppose une monétisation rapide et soutenable des usages IA. En l'absence de cette monétisation, le risque se matérialise en

premier lieu sur l'accès au financement.

Officiellement, Oracle affiche un ratio de dette nette sur EBITDA proche de 3x. Mais en intégrant les baux de location et autres engagements économiques, ce ratio dépasse 13x. Cette évolution se reflète déjà sur le marché du crédit, avec une tension marquée du CDS. La capacité de l'entreprise à financer durablement ses investissements devient ainsi plus dépendante de la validation des hypothèses de génération de cash.

Ce point est déterminant car l'écosystème IA repose sur une continuité du financement. Les infrastructures nécessaires — data centers, équipements, capacités énergétiques — requièrent des flux de capitaux stables et prévisibles. Lorsque l'usage payant n'accélère pas suffisamment rapidement pour justifier les investissements engagés, l'accès au financement se restreint, par simple ajustement du profil de risque.

À cela s'ajoute un deuxième élément qu'Amazon a récemment mis en lumière : le risque technologique. L'entreprise a réduit d'un an la durée d'amortissement de certains actifs liés aux data centers afin de refléter une obsolescence potentiellement plus rapide, liée à l'accélération de l'innovation technologique. Cette décision affecte directement la durée de vie économique

anticipée des infrastructures IA.

Une obsolescence plus rapide réduit la visibilité sur les cash-flows futurs, raccourcit l'horizon de rentabilité des actifs et accroît le besoin de réinvestissement. Dans un environnement où la concurrence sur les puces IA s'intensifie et où NVIDIA n'est plus la seule solution compétitive, la rentabilité économique des infrastructures déployées aujourd'hui devient plus incertaine.

Le risque de financement et le risque technologique ne sont pas indépendants. Une durée de vie économique plus courte des infrastructures réduit la période sur laquelle les investissements peuvent être rentabilisés, ce qui accroît directement le risque de financement. Cette interaction augmente la probabilité d'un effet de transmission.

Le premier canal de transmission est boursier. Les marchés actions américains sont fortement concentrés sur la thématique de l'intelligence artificielle. Les dix principales valeurs directement exposées à l'IA représentent près de 40 % de la capitalisation du marché américain. À lui seul, ce marché représente environ 70 % du MSCI World. Une baisse des valorisations aurait donc un impact immédiat et négatif sur les indices.

Le second canal est macroéconomique. D'une part, une baisse des indices boursiers pèserait sur le consommateur américain, fortement exposé aux actions. D'autre part, l'ensemble de la chaîne de valeur industrielle de l'IA serait affecté. Les fabricants de data centers, les fournisseurs de composants, les équipementiers électriques et les acteurs de l'énergie dépendent de cette

dynamique. Aux États-Unis, les dépenses liées à l'intelligence artificielle ont contribué à environ 60% de la croissance récente du PIB réel. Un ralentissement de ces dépenses aurait donc un impact direct sur la croissance agrégée.

Dans ce cadre, l'enjeu n'est pas la trajectoire de l'innovation, mais la cohérence entre monétisation, financement et rythme du progrès technologique. Lorsque cette cohérence se fragilise, les ajustements ne sont pas isolés. Ils se propagent, par transmission successive, selon une logique d'effet domino.