INTELLIGENCE ARTIFICIELLE-Demis Hassabis, de Google, passe à l'offensive

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Kenrick Cai

Le plus grand feuilleton de la Silicon Valley – la bataille juridique entre Elon Musk et Sam Altman concernant l'avenir d'OpenAI – se joue devant les tribunaux depuis quelques semaines. Mais qui est la grande star qui ne s'est jamais présentée?

Le tsar de l'IA chez Google, Demis Hassabis.

Altman et Musk ont chacun témoigné de ce qui les avait motivés à créer OpenAI il y a plus de dix ans, par crainte de la direction que Hassabis et Google GOOGL.O pourraient faire prendre à l’humanité s’ils parvenaient à mettre au point une intelligence artificielle générale (AGI), un système d’IA hypothétique surpassant l’intelligence humaine.

" Malheureusement, l’avenir de l’humanité est entre les mains de Demis ", a écrit Musk à Altman dans un e-mail de 2018 utilisé comme preuve devant le tribunal.

Mardi, à environ 65 kilomètres au sud, à Mountain View, le monde a eu l’occasion de découvrir à quoi ressemblait la vision de Hassabis pour l’humanité. " Quand nous repenserons à cette époque, je pense que nous réaliserons que nous nous trouvions aux prémices de la singularité. Ce sera un moment marquant pour l’humanité ", a déclaré Hassabis lors du discours d’ouverture de la conférence annuelle des développeurs I/O de Google , faisant référence au moment théorique où la technologie dépassera le contrôle humain.

Le directeur général Sundar Pichai a ouvert ce discours de deux heures en dévoilant une multitude de nouveaux produits axés sur l’IA développée par Google DeepMind. Parmi ceux-ci figuraient la nouvelle gamme de modèles Gemini 3.5, un assistant de codage amélioré et un calendrier pour ses lunettes intelligentes relancées.

Mais alors que Sundar Pichai prononçait habituellement le discours de clôture du keynote, il a cette année cédé la parole à Demis Hassabis pour qu’il résume notre avenir collectif.

Hassabis a déclaré que l'AGI serait " la technologie la plus profonde et la plus influente jamais inventée " et que son équipe était désormais sur le point de la mettre au point.

" Nous vivons un moment extrêmement prometteur, mais qui implique également une énorme responsabilité ", a déclaré Hassabis.

Si les craintes de Musk se concrétisent, ce sera probablement le résultat de la capacité de Google à financer la recherche en IA grâce à ses produits phares lucratifs.

Poursuivez votre lecture pour découvrir comment Google compte s'y prendre.

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ÉVITER LE CANNIBALISME

Le moteur de recherche omniprésent de Google se transforme de plus en plus en un chatbot IA, tant sur le plan esthétique que fonctionnel. À partir de cette semaine, la barre de recherche s'agrandira pour former une zone plus large si un utilisateur effectue une requête longue, ont déclaré des dirigeants lors de la conférence I/O. Les réponses peuvent prendre la forme d'éléments visuels expliquant des concepts scientifiques abstraits ou de code permettant de créer un tracker d'activité physique, le tout généré instantanément par Gemini.

En combinant les capacités de calcul de l’IA, l’énorme index de pages web de Search et les données personnelles ainsi que les préférences de chaque utilisateur, Google cherche à créer une expérience si parfaitement adaptée aux besoins des utilisateurs qu’ils n’auront plus jamais besoin de cliquer pour accéder à un site web externe.

Google ne peut apporter de tels changements à son produit que parce que ses revenus publicitaires continuent d’affluer. La publicité sur Search a représenté la majeure partie des 402,8 milliards de dollars de chiffre d’affaires de la société mère Alphabet en 2025, et elle reste un secteur en pleine croissance de l’activité.

Plus important encore, l'activité se développe grâce à l'utilisation de l'IA. Plus les utilisateurs ont utilisé les fonctionnalités d'IA du moteur de recherche, plus ils ont effectué de recherches, a déclaré M. Pichai. Les dirigeants présents sur scène ont indiqué que les requêtes en mode IA avaient doublé chaque trimestre depuis son lancement et qu'il comptait désormais plus d'un milliard d'utilisateurs mensuels.

Mercredi, l'entreprise a également dévoilé de nouveaux formats publicitaires pour le mode IA, apaisant ainsi davantage les craintes que l'utilisation de l'IA ne nuise à son activité publicitaire lucrative.

Dans l'ensemble, ces lancements de produits constituent une tentative décisive de Google pour mettre fin aux inquiétudes passées selon lesquelles l'IA pourrait cannibaliser son cœur de métier, une étape importante alors qu'il s'attaque à la fois aux grands fabricants de modèles de pointe et au géant des puces Nvidia. Son moteur de profits a permis à Google de continuer à financer des projets au-delà de son cœur de métier, alors même que ses concurrents en matière d’IA réduisent leurs efforts cette année. OpenAI a mis fin à son application vidéo Sora et a dissous sa division scientifique.

Hassabis a clôturé la conférence I/O par une dernière annonce: Gemini for Science, une plateforme spécialement conçue pour la recherche scientifique et le calcul.

" Avec le recul, la raison pour laquelle j’ai consacré toute ma carrière à l’IA, c’est que je la considérais comme l’outil ultime pour faire progresser la science et notre compréhension du monde ", a déclaré Hassabis.