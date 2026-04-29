INTELLIGENCE ARTIFICIELLE-DeepSeek mise sur Huawei alors que la Chine s'efforce de mettre fin à sa dépendance vis-à-vis de Nvidia

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Eduardo Baptista

Pékin vient d'envoyer un message à toutes les start-ups chinoises spécialisées dans l'IA qui rêvent d'une sortie sur les marchés occidentaux — et ce message ne pourrait être plus clair. Les autorités chinoises chargées de la planification économique ont ordonné l'annulation de l'acquisition par Meta META.O de la start-up chinoise d'agents IA Manus , autrefois présentée comme le prochain DeepSeek du pays. Cette décision historique constitue un coup de semonce pour tous les fondateurs d'entreprises technologiques chinoises nourrissant des ambitions occidentales. Manus cherchait à se faire connaître à l’échelle mondiale en menant d’abord une campagne de marketing agressive sur X, puis en délocalisant son personnel technique clé à Singapour après avoir fermé ses portes sur le continent.

La chute de cette opération pourrait être plus rapide que son ascension. Les fondateurs de Manus ne sont pas autorisés à quitter la Chine, tandis que l’entreprise risque d’être vidée de sa substance, les régulateurs chinois revendiquant leur souveraineté sur la propriété intellectuelle et les talents acquis par Meta. Une opération de fusion-acquisition est en train d’être démantelée en temps réel.

Ces dernières années, la Chine a interdit aux entreprises d’exporter des données d’utilisateurs, des algorithmes et d’autres actifs numériques sans autorisation réglementaire. Ni Meta ni Manus n’ont sollicité l’autorisation des autorités chinoises pour cette transaction ou leur délocalisation à Singapour, ont indiqué des sources à Reuters. Meta n’a pas répondu à une demande de commentaires.

Le message de Pékin est clair: l’IA est un levier géopolitique essentiel dans sa guerre froide avec Washington. Tout le reste – les intérêts des entreprises technologiques privées chinoises, de leurs investisseurs et des multinationales – passe après la sécurité nationale.

La décision de Manus montre à quelle vitesse le monde de l'IA se divise en camps rivaux. Dans le numéro de cette semaine, nous examinons comment la Chine utilise son pouvoir et ses alliances avec les entreprises pour riposter aux contrôles à l'exportation américains d'une autre manière. Transférez cette newsletter à un ami qui s'intéresse à l'IA, aux puces électroniques ou à la géopolitique. Il peut également s'abonner ici .

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ÉCOSYSTÈMES PARALLÈLES D'IA

L'avant-première de DeepSeek de son modèle V4 tant attendu n'a pas réussi à faire chuter les marchés mondiaux cette fois-ci. Mais ce lancement a révélé une autre information. Parmi les rares informations divulguées par la petite start-up chinoise figurait le fait que le nouveau modèle avait été optimisé pour les puces Huawei , l’un des signes les plus évidents à ce jour de la volonté de la Chine de construire un écosystème d’IA autosuffisant. Huawei a déclaré que les deux entreprises avaient étroitement collaboré pour maximiser les performances sur ses puces Ascend 950, ce qui ne s’était jamais produit lors des précédentes versions du modèle DeepSeek.

C'est précisément le cauchemar dont le directeur général de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang, avait mis en garde plus tôt ce mois-ci: « Le jour où DeepSeek sortira d'abord sur Huawei, ce sera un résultat horrible pour notre nation », a-t-il déclaré dans le podcast de Dwarkesh Patel.

Pour DeepSeek, la collaboration avec Huawei a peut-être pris des années à se concrétiser. Le fondateur de l’entreprise, Liang Wenfeng, a déclaré lors de sa seule interview médiatique à ce jour en 2024 que les fabricants de puces nationaux avaient besoin que « quelqu’un en Chine prenne les devants » et construise une « communauté technologique de soutien » si le pays voulait créer un équivalent de Nvidia.

DeepSeek n’a pas révélé quelles puces il avait utilisées pour entraîner V4. Cette omission est importante. Liang avait prévenu il y a deux ans que le défi de DeepSeek « n’avait jamais été une question d’argent, mais l’embargo sur les puces haut de gamme ».

L'année dernière, le scepticisme portait sur son affirmation d'une faible utilisation de ressources informatiques, plus précisément un cluster de 2.048 puces Nvidia H800, avec des coûts de formation inférieurs à 6 millions de dollars. Cette année, les informations concernant son matériel d’entraînement sont plus opaques après que des responsables à Washington ont affirmé que la start-up basée à Hangzhou avait acquis des puces Nvidia soumises aux contrôles à l’exportation américains pour alimenter l’entraînement de son modèle. Nvidia a déclaré que la conformité était une priorité absolue. Pékin a répété à plusieurs reprises qu’il s’opposait à l’extension du concept de sécurité nationale pour politiser les questions commerciales et technologiques.

Il reste donc une inconnue majeure: dans quelle mesure le modèle V4 a-t-il été entraîné sur du matériel Nvidia, et dans quelle mesure, le cas échéant, sur du matériel Huawei?

La direction à suivre est toutefois claire. Après son moment de gloire, DeepSeek donne désormais la priorité à l’adaptation aux infrastructures nationales. Si Huawei est en mesure de fournir suffisamment de puces haut de gamme, DeepSeek pourrait devenir le modèle phare de la campagne chinoise en faveur de l’autonomie en matière d’IA.

C'est un grand « si ». La version la plus puissante de V4 est bien plus coûteuse à faire fonctionner en raison de l'offre limitée des meilleures puces de Huawei, mais les coûts baisseront une fois que le géant technologique basé à Shenzhen aura augmenté sa production, selon DeepSeek.

D'ici là, la compétitivité de la start-up dépendra non seulement de l'innovation en matière de modèles, mais aussi de la capacité de l'industrie chinoise des puces à suivre le rythme, ce qui rend Huawei aussi essentiel à la prochaine phase que DeepSeek lui-même.

GRAPHIQUE DE LA SEMAINE:

Quelle différence en un an dans la bataille géopolitique autour de l’IA. Le 27 janvier 2025, quelques jours après que DeepSeek eut lancé son modèle d'IA R1, son affirmation selon laquelle elle avait utilisé une fraction de la puissance de calcul et des fonds que les grandes entreprises américaines d'IA consacrent au développement de modèles a déclenché une vague de ventes massives de titres technologiques à l'échelle mondiale. Nvidia a perdu environ 17 % , soit près de 593 milliards de dollars en valeur boursière — une perte record en une seule journée pour toute entreprise de Wall Street. Dans le même temps, les actions des entreprises de semi-conducteurs, d'énergie et d'infrastructures exposées à l'IA ont perdu collectivement plus de 1 000 milliards de dollars. Mais quand les marchés ont ouvert vendredi dernier, quelques heures après la sortie de DeepSeek-V4, l'action Nvidia a progressé, tandis que les fabricants de puces chinois ont rebondi grâce aux anticipations d'une utilisation plus large des puces locales, Huahong Semiconductor et SMIC bondissant respectivement de 15 % et 10 %.

Le dernier modèle de DeepSeek n'a peut-être pas déclenché une nouvelle chute de Nvidia, mais il met en évidence une tendance plus durable: l'émergence d'écosystèmes d'IA parallèles, l'un mené par les États-Unis et l'autre s'articulant de plus en plus autour des modèles, puces et infrastructures propres à la Chine.