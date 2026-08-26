INTELLIGENCE ARTIFICIELLE-Comment les projets de Meta visant à transformer ses effectifs grâce à l'IA ont tourné au vinaigre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Greg Bensinger

Demandez à n'importe qui dans la Silicon Valley et on vous répondra que l'IA menace leurs emplois. Les développeurs qui s'efforcent d'améliorer l'IA contribuent en effet à rendre leur propre métier obsolète.

Ces prédictions apocalyptiques ne sont pas que des paroles en l'air. Selon le cabinet de recrutement de cadres Challenger, Gray and Christmas, quelque 113.000 suppressions d'emplois ont été liées à l'IA cette année. Amazon AMZN.O a attribué à l’IA une grande partie de la réduction de 30.000 postes entamée en octobre dernier. Jack Dorsey, directeur général de Block (la société mère de Square), a déclaré qu’une réduction de 40% des effectifs en février était due au fait que l’IA "change fondamentalement ce que signifie créer et diriger une entreprise". PayPal PYPL.O a licencié près de 5.000 employés en mai afin d’"accélérer l’adoption de l’IA et l’automatisation". La liste est longue. Dell DELL.N , Visa V.N , Citigroup C.N et Intuit INTU.O font partie des dizaines d’autres entreprises qui réduisent leurs dépenses salariales au profit d’un recours accru à l’IA.

Les entreprises ont été particulièrement encouragées par l’émergence de logiciels d’IA capables d’exécuter des tâches de manière autonome, appelés "agents", ainsi que par les logiciels dits de "vibe coding", qui permettent de créer de nouveaux sites web, applications et autres services avec un minimum d’intervention humaine.

L’engouement pour les suppressions d’emplois remonte, au moins en partie, à la restructuration radicale de Twitter, désormais X, menée par Elon Musk lorsqu’il a privatisé l’entreprise en 2022. Le milliardaire a finalement licencié environ quatre employés sur cinq au sein de cette entreprise de réseaux sociaux et, à la grande surprise de certains technologues, a maintenu un site web largement opérationnel.

Toutes les suppressions d’emplois ne peuvent pas être attribuées à une concurrence directe entre les travailleurs et les logiciels. De nombreuses entreprises consacrent d’énormes dépenses d’investissement à la mise en place d’infrastructures, telles que des centres de données et des usines de fabrication de puces, nécessaires pour faire tourner la machine de l’IA 24 heures sur 24. Cet argent doit bien provenir de quelque part.

Oracle ORCL.N , par exemple, a supprimé 21.000 emplois au cours de son exercice 2026, invoquant les infrastructures comme principal facteur. Microsoft MSFT.O a licencié environ 4.800 employés, principalement au sein de sa division de jeux Xbox, afin de financer ses ambitions en matière d’IA. Bon nombre de ces mêmes entreprises affichent des bénéfices et un chiffre d’affaires en forte hausse. Prenons l’exemple de Meta

META.O . La société mère de Facebook et d’Instagram a augmenté son résultat net de 22% au cours des six premiers mois de cette année. Elle s’est également employée ce mois-ci à contester devant un tribunal fédéral les allégations selon lesquelles elle rendait ses produits addictifs pour les adolescents, avant de conclure un accord à l’amiable de 17 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars . Le directeur général Mark Zuckerberg a élaboré un plan secret visant à réduire certaines équipes de près de 60% afin de rendre son personnel "natif de l’IA", rapporte ma collègue Katie Paul. Poursuivez votre lecture pour découvrir comment cette initiative, baptisée "Project OT", n’a pas abouti.

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RÉACTION DES SALARIÉS Le projet de Meta était sans doute la refonte la plus ambitieuse de la main-d’œuvre par l’IA jamais tentée par une grande entreprise à ce jour, ce qui en faisait un cas de référence pour évaluer jusqu’où cette technologie peut être poussée. Si le projet OT avait abouti, Zuckerberg aurait créé un modèle pour l’avenir du travail, à l’instar de ce qu’avait fait Henry Ford à la fin de la révolution industrielle ou des directeur général du secteur technologique il y a une génération, lorsqu’ils avaient convaincu d’autres dirigeants d’adopter le jean et les tables de ping-pong dans les bureaux.

Pour l’instant, cependant, sa vision s’est soldée par un échec. Pour ne pas se laisser distancer par ses concurrents, Meta a supprimé environ 10% de ses effectifs en mai, mais a annulé ses projets concernant une deuxième "vague" de restructuration la veille de ces licenciements, a rapporté Paul, citant des documents internes, des entretiens et des enregistrements. L’entreprise de Menlo Park, en Californie, a déclaré qu’elle prévoyait d’investir 130 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, voire plus, dans les infrastructures d’IA et les puces électroniques rien que cette année.

Le plan prévoyait de diviser les équipes en "pods" comptant moins d’employés et moins de cadres afin de gagner en agilité. Les outils d’IA permettraient à ces petits "pods" "d’explorer davantage d’idées à moindre coût et avec une plus grande précision", a écrit un cadre dans une note interne.

Le service des ressources humaines a été chargé d’identifier les employés irremplaçables, capables, à eux seuls, d’accomplir le travail de dix collaborateurs de l’entreprise, en partie grâce à l’IA.

Mais les véritables employés humains de Meta ont en quelque sorte organisé une révolte, choqués par une multitude d’initiatives internes en matière d’IA qui avaient mal tourné (sans parler des articles de Reuters les informant des licenciements à venir bien avant que les dirigeants n’aient prévu qu’ils en prennent connaissance). Parmi ces initiatives figurait l’intention de Meta d’enregistrer les frappes au clavier et les mouvements de souris des employés afin d’alimenter ses programmes d’IA. Les agents IA et les outils de codage de l’entreprise posaient également des problèmes de fiabilité et de sécurité, et ne stimulaient pas la productivité des employés autant que prévu. Mark Zuckerberg a déclaré lors d’une réunion publique organisée par Meta le mois dernier que la technologie des agents ne progressait pas au rythme qu’il avait espéré, tout en ajoutant qu’il pensait qu’elle s’améliorerait au cours des trois à six prochains mois.

En réponse à ces informations, Meta a reconnu l’existence du projet OT et a précisé que ce plan prévoyait la réaffectation de certains collaborateurs et n’aurait pas d’impact sur l’ensemble des équipes de l’entreprise, le qualifiant d'"exercice de planification de scénarios".

Finalement, Mark Zuckerberg a revu à la baisse le projet OT, qui signifie "Organisation Transformation". Il cherchera probablement d’autres moyens de transformer les effectifs de l’entreprise dans les mois à venir.