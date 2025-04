Intel vend 51% des parts d'Altera à Silver Lake pour 8,75 milliards de dollars

La transaction devrait être finalisée au cours du second semestre 2025, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Intel a également annoncé que Raghib Hussain succédera à Sandra Rivera au poste de directeur général d'Altera, à compter du 5 mai 2025. Il rejoint Altera après avoir occupé le poste de président des produits et technologies chez Marvell.

