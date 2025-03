Intel: un nouveau directeur général recruté, le titre bondit information fournie par Cercle Finance • 13/03/2025 à 16:31









(CercleFinance.com) - Intel a officialisé hier soir la nomination de Lip-Bu Tan, un ancien membre de son conseil d'administration, en tant que nouveau directeur général, avec pour mission de redresser le fabricant de processeurs en difficulté depuis plusieurs années.



Le titre grimpait de plus de 16% jeudi matin dans les premiers échanges à Wall Street dans le sillage de cette annonce.



Lip-Bu Tan, qui prendra ses fonctions le 18 mars, remplacera les co-directeurs généraux par intérim David Zinsner et Michelle Johnston Holthaus, qui avaient succédé à Pat Gelsinger suite à la démission de ce dernier au mois de décembre.



Zinsner retrouvera son rôle de directeur financier, tandis que Johnston Holthaus demeura la directrice générale des produits ('Intel Products').



Lors du mandat de Lip-Bu Tan au poste de directeur général de Cadence Design Systems, entre 2009 et 2021, le cours de Bourse du fabricant de composants électroniques s'était envolé de 3200%.



Dans une note diffusée dans la matinée, les analystes de Bank of America se sont félicités de l'arrivée du cadre dirigeant, rappelant que le marché le tient 'en haute estime'.



Au-delà de son succès rencontré chez Cadence, BofA salue son récent passage au conseil d'administration d'Intel, qu'il avait quitté en août dernier, ainsi que l'ampleur de son réseau au sein de l'industrie des semi-conducteurs, aux Etats-Unis comme en Asie, suite à son passage chez Walden International, une société de capital-investissement.



Le bureau d'études juge néanmoins que cet élément favorable est compensé par l'absence de stratégie d'Intel dans le domaine de l'IA, la concurrence accrue des processeurs Arm et un environnement économique difficile.



'Nous pensons qu'Intel dispose de davantage de chances de se restructurer et de redresser ses activités sous son leadership, compte tenu de la solide position de sa marque dans les processeurs pour les PC d'entreprises et serveurs, qui accroît les chances de succès', ajoute BofA.



Le bureau d'études relève en conséquence son opinion sur le titre de 'sous-performance' à 'neutre' avec un objectif de cours rehaussé de 19 à 25 dollars.



Depuis son plus haut historique de 67,1 dollars atteint en 2020, le titre a perdu 54% de sa valeur.





Valeurs associées INTEL 23,7450 USD NASDAQ +14,82%