Intel signale son retour dans la course à l'IA avec une nouvelle puce qui sera lancée l'année prochaine

La puce Crescent Island d'Intel vise le marché de l'IA avec une efficacité énergétique accrue

Intel est confronté aux défis d'AMD et de Nvidia sur le marché des puces d'IA

Nvidia investit 5 milliards de dollars dans Intel pour le développement de futures puces

Intel INTC.O a annoncé mardi une nouvelle puce d'intelligence artificielle pour les centres de données qu'il prévoit de lancer l'année prochaine, dans un effort renouvelé pour pénétrer le marché des puces d'intelligence artificielle. La nouvelle puce (GPU) sera optimisée pour l'efficacité énergétique et prendra en charge un large éventail d'utilisations telles que l'exécution d'applications d'intelligence artificielle ou l'inférence, a déclaré Sachin Katti, Chief Technology Officer d'Intel, lors de l'Open Compute Summit qui s'est tenu mardi.

"Il met l'accent sur l'objectif dont j'ai parlé précédemment, l'inférence, optimisée pour l'IA, optimisée, optimisée pour offrir la meilleure économie de jetons qui soit, la meilleure performance par dollar qui soit", a déclaré M. Katti.

La nouvelle puce, appelée Crescent Island, est la dernière tentative du fabricant américain de puces en difficulté pour capitaliser sur la frénésie des dépenses en IA qui a généré des milliards de revenus pour AMD AMD.O et Nvidia NVDA.O . Les plans de l'entreprise sont à la traîne par rapport à ses concurrents et représentent le défi important auquel sont confrontés les cadres et les ingénieurs d'Intel pour conquérir une part significative du marché des puces et des systèmes d'IA.

Le directeur général d'Intel, Lip-Bu Tan, s'est engagé à relancer les efforts de l'entreprise en matière d'intelligence artificielle, après que celle-ci a mis en veilleuse des projets tels que la gamme de puces Gaudi et le processeur Falcon Shores.

Crescent Island comprendra 160 gigaoctets d'une forme de mémoire plus lente que la mémoire à large bande passante (HBM) que l'on trouve sur les puces d'IA des centres de données d'AMD et de Nvidia. La puce sera basée sur une conception qu'Intel a utilisée pour ses GPU grand public.

Intel n'a pas révélé quel processus de fabrication Crescent Island utiliserait. La société n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

MIXET MATCH

Depuis le boom de l'IA générative avec le lancement du ChatGPT d'OpenAI en novembre 2022, les startups et les grands opérateurs de cloud se sont précipités sur les GPU qui aident à exécuter les charges de travail d'IA sur les serveurs des centres de données.

L'explosion de la demande a entraîné une pénurie de l'offre et des prix élevés pour les puces conçues ou adaptées aux applications d'IA.

M. Katti a déclaré, lors du salon de San Jose, que l'entreprise sortirait chaque année de nouvelles puces d'IA pour centres de données, ce qui correspondrait à la cadence annuelle fixée par AMD, Nvidia et plusieurs entreprises d'informatique en nuage qui fabriquent leurs propres puces.

Nvidia domine le marché de la construction de grands modèles d'IA tels que celui utilisé pour ChatGPT. M. Tan a déclaré que l'entreprise prévoyait de concentrer ses efforts de conception sur la construction de puces utiles à l'exécution de ces modèles d'IA, qui travaillent en coulisses pour faire fonctionner les logiciels d'IA.

"Au lieu d'essayer de construire pour toutes les charges de travail existantes, nous nous concentrerons de plus en plus sur l'inférence", a déclaré M. Katti.

Intel a adopté une approche ouverte et modulaire dans laquelle les clients peuvent mélanger et associer des puces de différents fournisseurs, a déclaré M. Katti.

Nvidia a déclaré le mois dernier qu'elle investirait 5 milliards de dollars dans Intel, prenant une participation d'environ 4 % et devenant l'un de ses principaux actionnaires dans le cadre d'un partenariat visant à co-développer les futures puces pour PC et centres de données.

L'accord fait partie des efforts d'Intel pour s'assurer que les processeurs centraux d'Intel (CPUs) sont installés dans chaque système d'intelligence artificielle vendu, a déclaré M. Katti.