Intel se serait rapproché de TSMC pour obtenir un investissement du taïwanais

(AOF) - En hausse de 8,87% hier, le titre Intel devrait poursuivre sur sa lancée ce vendredi. La veille, l’action du fabricant de microprocesseurs avait été portée par des informations de Bloomberg révélant que le groupe aurait approché Apple dans le but d’obtenir un investissement de sa part. Aujourd’hui, le Wall Street Journal indique qu’Intel aurait également contacté le taïwanais TSMC dans le but d’obtenir des investissements ou des partenariats de fabrication.
