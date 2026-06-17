Intel se redresse, le calendrier sur le nouveau procédé 18A-P rassure le marché

Intel rebondit nettement ce mercredi à la Bourse de New York après avoir officialisé le passage à l'étape de production test de sa nouvelle technologie de gravure de semi-conducteurs baptisée "Intel 18A-P", conformément au calendrier que le fabricant de puces avait présenté à ses clients.

Cette annonce, dévoilée à l'occasion du symposium VLSI sur les technologies et circuits qui se tient actuellement à Honolulu, marque une étape clé dans la stratégie de redressement du géant américain, qui cherche à rattraper ses concurrents asiatiques dans la fabrication de puces de pointe, puisqu'elle est censée précéder la phase de montée en cadence industrielle

Selon les analystes, les difficultés actuellement rencontrées par le taïwanais TSMC à répondre à la demande mondiale sur ses capacités de production avancées pourraient en effet inciter plusieurs grands concepteurs de puces à se tourner vers la technologie 18A d'Intel afin de diversifier leurs chaînes d'approvisionnement.

Des gains d'efficacité taillés pour les exigences de l'IA

A en croire le communiqué publié par le groupe, le procédé Intel 18A-P, version optimisée de son architecture de nouvelle génération, affiche un gain de performance par watt de 9% par rapport à la version précédente, ou une réduction de la consommation d'énergie de 18% à fréquence égale.

Intel met par ailleurs en avant une amélioration de 20 à 40% de la résistance thermique de ses composants, un argument jugé crucial pour les infrastructures d'intelligence artificielle et les centres de données fortement exposés aux problématiques de surchauffe.

L'entreprise a précisé que cette nouvelle architecture conservait une compatibilité totale avec les règles de conception d'Intel 18A, ce qui doit permettre aux clients d'effectuer une transition technique sans avoir à redessiner intégralement leurs puces.

Une feuille de route respectée qui rassure le marché

Le calendrier de déploiement à grande échelle reste inchangé, la production de masse étant toujours prévue pour l'année prochaine.

Pour les investisseurs, le communiqué réduit une inquiétude majeure, à savoir la capacité d'Intel à redevenir un acteur crédible dans la fabrication de puces de pointe, notamment pour les marchés liés à l'intelligence artificielle (IA).

Cette annonce étant perçue par le marché comme un signal positif pour la stratégie de fonderie du groupe de Santa Clara (Californie), l'action Intel gagnait 1,9% mercredi matin, signant l'une des meilleures performances de l'indice Nasdaq 100.

Le titre s'est envolé de plus de 222% cette année.