 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
45 754,93
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Intel s'adresse à TSMC pour des investissements ou un partenariat, selon le Wall Street Journal
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 21:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de puces Intel INTC.O a approché Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 2330.TW au sujet d'investissements dans la fabrication ou de partenariats, a rapporté le Wall Street Journal jeudi.

Valeurs associées

INTEL
33,9900 USD NASDAQ +8,87%
TAIWAN SEMICON
17,2402 USD OTCBB 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank