Intel s'adresse à TSMC pour des investissements ou un partenariat, selon le Wall Street Journal

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le fabricant de puces Intel INTC.O a approché Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 2330.TW au sujet d'investissements dans la fabrication ou de partenariats, a rapporté le Wall Street Journal jeudi.
