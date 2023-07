Intel: résultats et prévisions dépassent les attentes information fournie par Cercle Finance • 28/07/2023 à 15:51

(CercleFinance.com) - Intel a publié hier soir des résultats trimestriels meilleurs que prévu et dévoilé des objectifs supérieurs aux attentes, des annonces qui entraînaient une hausse de plus de 3% de son titre vendredi à Wall Street.



Sur le deuxième trimestre, le fabricant de semi-conducteurs a renoué avec les bénéfices, avec un profit net de 1,5 milliard de dollars, soit 35 cents par action, contre une perte de 500 millions (-11 cents/action) un an plus tôt.



Le chiffre d'affaires total a atteint 12,9 milliards de dollars, contre 15,3 milliards un an plus tôt, alors que consensus le donnait à 12 milliards.



Les revenus tirés de l'activité de centre de données, très surveillée, ont diminué de 15% à quatre milliards de dollars, tandis que les ventes de processeurs pour ordinateurs, qui représentent encore la plus grosse partie de l'activité, ont baissé de 12% à 6,8 milliards de dollars.



Pour son troisième trimestre, le groupe californien dit viser un chiffre d'affaires compris entre 12,9 et 13,9 milliards de dollars, faisant apparaître un point médian de 13,4 milliards supérieur au consensus de 13,3 milliards.



Quant à la marge brute, elle est attendue en amélioration à 43%, contre 39,8% au deuxième trimestre.



Au cours de clôture de jeudi, le titre Intel affichait une hausse de 30% depuis le début de l'année à comparer avec un gain de 6% pour le Dow Jones, dont il fait partie, sur la période.