Intel : pulvérise un nouveau record à 135,5$

Une nouvelle annonce de Trump officialisant le partenariat avec Apple fait exploser le cours d'Intel de 11%, de telle sorte que le titre pulvérise un nouveau record à 135,5$, voit sa capitalisation atteindre 620Mds$ (10 fois son CA), au-delà des 132,7$ des 11 mai puis 15 juin.

A 2% près, il semble prématuré d'écarter le scénario d'un double sommet, d'autant que le cours est particulièrement "tiré" à la hausse pour la séance des "4 sorcières", ainsi que le "SOXX" (dont Intel est l'une des composantes) qui affiche un nouveau record à 633$, soit 110% annuel.

Intel dispose d'une bonne marge de sécurité avant un éventuel retournement : il faudrait enfoncer 108$ pour invalider la dynamique haussière, et passer en territoire de "consolidation" (-20% sur les sommets) puis casser le 102$ (MM50) pour valider un "M" baissier sous 132/135$.