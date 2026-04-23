Intel progresse grâce au processus 14A utilisé par Musk pour Tesla

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
23 avril - ** Les actions d'Intel amp;lt;INTC.Oamp;gt; augmentent de 1,5 % avant le marché après que le directeur général de Tesla amp;lt;TSLA.Oamp;gt;, Elon Musk, a déclaré que Tesla utilisera le processus 14A de nouvelle génération d'Intel dans le complexe Terafab proposé
** Cela marque le premier grand client externe nommé pour le processus 14A, une victoire clé pour la poussée de fabrication contractuelle d'Intel ** Musk n'a pas divulgué la valeur de l'accord
** Intel devrait publier ses résultats trimestriels plus tard dans la journée, après la clôture du marché
** Depuis le début de l'année, l'action a progressé d'environ 77 %
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