Intel progresse à la suite d'un rapport faisant état de négociations avec TSMC en vue d'un investissement ou d'un partenariat potentiel
information fournie par Reuters 26/09/2025 à 10:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 septembre - ** Les actions du fabricant de puces Intel

INTC.O en hausse de 4,6 % à 35,55 $ avant le marché

** INTC a approché Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) 2330.TW au sujet d'investissements dans la fabrication ou de partenariats, selon un rapport du Wall Street Journal jeudi

** L'article fait suite à un rapport de Bloomberg selon lequel INTC a approché Apple AAPL.O pour sécuriser un investissement

** Au début du mois, le fabricant de puces en difficulté a obtenu un investissement de 5 milliards de dollars de la part du géant des puces IA Nvidia NVDA.O , ce qui en fera l'un des plus gros actionnaires d'Intel

** AAPL et TSMC ont discuté en avril d'un accord préliminaire pour former une coentreprise afin d'exploiter les installations de fabrication de puces d'INTC, y compris l'acquisition par TSMC d'une participation de 20 % dans INTC

** Trois des 45 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 37 à "conserver" et cinq à "vendre" ou moins; leur prévision médiane est de 23 $

** À la dernière clôture, INTC a progressé de près de 70 % depuis le début de l'année

