Intel prévoit un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au T2

Intel INTC.O a dit jeudi prévoir pour le trimestre actuel un chiffre d'affaires supérieur aux attentes, citant un bond de la demande pour ses semi-conducteurs destinés aux serveurs des centres de données alimentant l'intelligence artificielle (IA).

Le titre du groupe basé à Santa Clara en Californie a grimpé de 15% dans les échanges boursiers d'après-clôture, poursuivant son rebond de plus de 80% constaté depuis le début de l'année.

Après des années de gestion hasardeuse, qui lui ont initialement fait manquer le virage vers l'IA, Intel s'est relancé sous la houlette de Lip-Bu Tan, qui a mis en place à sa nomination comme directeur général un vaste plan d'économies.

Ce vétéran de l'industrie a aussi scellé des accords avec le gouvernement américain, Softbank, Nvidia et, tout récemment, Tesla, redonnant du souffle aux opérations manufacturières d'Intel et de la confiance aux investisseurs sur la trajectoire à long-terme du groupe.

Le fabriquant de semi-conducteurs profite d'un recours accrus aux puces plus traditionnelles dans le déploiement à grande échelle de l'IA.

"Nous commençons à être un important bénéficiaire des investissements qui ont lieu dans l'IA", a salué le directeur financier du groupe, Dave Zinsner, dans un entretien à Reuters.

Sur la période avril-juin, Intel dit s'attendre à un chiffre d'affaires compris entre 13,8 milliards et 14,8 milliards de dollars, contre un consensus de 13,07 milliards d'après des données LSEG.

Une partie de cet optimisme provient du fait que la compagnie a décidé de relever les prix de ses puces afin de compenser la hausse des coûts de production, a indiqué Dave Zinsner à Reuters.

Reste que la capacité d'Intel à répondre à la demande dépend de l'échelle avec laquelle le groupe pourra continuer à produire ses semi-conducteurs, sans goulots d'étranglement ni de problèmes d'approvisionnement.

Au premier trimestre, le chiffre d'affaires d'Intel s'est établi à 13,58 milliards de dollars, battant le consensus qui ressortait à 12,42 milliards de dollars.

La division centres de données et IA du groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 5,1 milliards de dollars sur la période janvier-mars, alors que les analystes anticipaient en moyenne un montant de 4,41 milliards de dollars.

Intel a également fait état d'une perte de 73 cents par action au premier trimestre, qui comprend plus de 4 milliards de dollars de frais de restructuration. En données ajustées, toutefois, le groupe a publié un bénéfice de 29 cents par action contre un consens de 1 cent.

(Zaheer Kachwala à Bangalore, Max A. Cherney et Stephen Nellis à San Francisco; version française Jean Terzian)