Intel prévoit un chiffre d'affaires et un bénéfice trimestriels en hausse grâce à la forte demande de puces pour serveurs destinées à l'intelligence artificielle

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* Intel prévoit pour le troisième trimestre un chiffre d'affaires compris entre 15,8 et 16,8 milliards de dollars, supérieur aux estimations de 15,1 milliards de dollars

* Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires a progressé de 25% pour atteindre 16,1 milliards de dollars et le bénéfice ajusté s'est établi à 42 cents par action

* Intel a relevé ses prévisions de dépenses d'investissement pour cette année de 18 à 20 milliards de dollars, a déclaré le directeur financier Zinsner à Reuters

par Anhata Rooprai et Stephen Nellis

Intel INTC.O a annoncé jeudi des prévisions de bénéfice et de chiffre d’affaires trimestriels supérieures aux estimations, tablant sur une forte demande pour ses processeurs de serveurs (CPU), alors que l’essor de l’intelligence artificielle alimente le développement des infrastructures informatiques.

La société prévoit un chiffre d’affaires compris entre 15,8 et 16,8 milliards de dollars pour le troisième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 15,10 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG. Le bénéfice ajusté devrait s’établir à 38 cents par action, contre 27 cents selon les estimations des analystes. Intel profite de l’essor de ce que l’on appelle l’IA « agentique », dans laquelle des agents autonomes effectuent des tâches telles que le codage informatique pour le compte d’utilisateurs humains. Son action a reculé de plus de 25% par rapport à son plus haut historique atteint le 22 juin, dans le contexte d’une vague de ventes généralisée sur les valeurs du secteur des semi-conducteurs, même si elle affiche toujours une hausse de plus de 170% depuis le début de l’année.

Pour le deuxième trimestre clos le 27 juin, Intel a annoncé que son chiffre d’affaires avait progressé de 25,4% pour atteindre 16,13 milliards de dollars et que son bénéfice ajusté s’élevait à 42 cents par action, contre des estimations de 14,42 milliards de dollars et 21 cents par action. La marge brute ajustée s’est établie à 41,8%, contre des estimations de 38,8%.

L'IA AGENTIQUE ENTRAÎNE UNE HAUSSE DE LA DEMANDE DE PROCESSEURS

La transition vers les agents d’IA a entraîné une reprise de la demande de processeurs pour centres de données. Les dirigeants d’Intel avaient déclaré plus tôt cette année que cette évolution les avait pris au dépourvu, la demande dépassant la capacité de l’entreprise à fabriquer ces puces. Dans une interview, le directeur financier David Zinsner a déclaré à Reuters que l’explosion de la demande avait incité Intel à revoir à la hausse ses prévisions de dépenses d’investissement pour cette année, les faisant passer de 18 milliards de dollars à 20 milliards de dollars. M. Zinsner a également indiqué qu’Intel s’attendait à ce que les dépenses d’investissement « augmentent de manière significative l’année prochaine » également.

« Cela témoigne de la confiance dans les opportunités de croissance de l’entreprise », a déclaré M. Zinsner.

Il a également indiqué qu’Intel avait signé une série d’accords à long terme avec des clients pour des processeurs destinés aux centres de données et des puces spécialisées appelées XPU. Il a précisé que ces accords s’étendaient sur une durée de trois à cinq ans et que certains comportaient à la fois des engagements en termes de volume et de prix, tandis que d’autres ne comportaient que des engagements de volume. M. Zinsner a toutefois ajouté qu’Intel resterait rigoureux en matière de dépenses.

« On ne peut pas se reposer entièrement sur des accords à long terme () car lorsque la situation évolue, ces accords font souvent l’objet de renégociations », a-t-il déclaré. Toutefois, « ils ne signent pas ces accords s’ils n’ont pas une réelle confiance dans ce qu’ils s’apprêtent à investir ». Il a ajouté: « Cela nous donne une assez bonne assurance quant à ce que nous devrions prévoir en termes de production. »

M. Zinsner a indiqué qu’Intel disposait d’environ 30 milliards de dollars de trésorerie et d’une ligne de crédit de 10 milliards de dollars, mais qu’une vente d’actions, bien qu’elle ne soit pas autorisée pour l’instant, n’était pas exclue.

« Je n’écarterais pas la possibilité que nous le fassions. Mais il n’y a pas de projet concret pour l’instant », a-t-il déclaré. Le directeur général d’Intel, Lip-Bu Tan, mène actuellement une stratégie de redressement au sein de l’entreprise basée à Santa Clara, en Californie, qui a pris du retard alors que les processeurs graphiques de Nvidia dominaient la première phase du boom de l’IA.

LA FABRICATION EN SOUS-TRAITANCE GAGNE DU TERRAIN

L’activité de fabrication en sous-traitance, ou « foundry », constitue un élément clé de la stratégie de relance d’Intel. Cette division a réussi à convaincre Tesla d’Elon Musk TSLA.O de devenir client pour son processus 14A de nouvelle génération , dans le cadre du projet de puce d’IA « Terafab », renforçant ainsi la confiance dans les efforts d’Intel pour attirer des acheteurs majeurs. Les espoirs d’une autre victoire retentissante se sont accrus en avril après que le président américain Donald Trump a annoncé qu’Apple AAPL.O avait accepté de fabriquer des processeurs avec Intel . Aucune des deux entreprises n’a confirmé cet accord. Nvidia, qui domine le marché des accélérateurs d’IA, fait également une incursion inhabituelle sur le marché des processeurs avec son processeur « Vera », tandis que les géants de la tech tels qu’Amazon AMZN.O et Alphabet GOOGL.O continuent de développer leurs propres processeurs en interne, basés sur l’architecture Arm.