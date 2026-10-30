Intel prévient d'une décélération au 4T à cause d'un marché du PC déprimé, le titre plonge

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

L'entreprise américaine de semi-conducteurs Intel a prévenu jeudi d'une croissance en berne au quatrième trimestre du fait d'une demande morose sur le marché du PC, une communication qui a fait plonger le titre.

"Nous voyons le ralentissement (du segment des) PC se poursuivre au moins jusqu'à la fin du premier semestre", a indiqué le directeur financier David Zinsner, cité dans un communiqué.

Une pénurie mondiale de processeurs mémoire a provoqué une accélération brutale du prix moyen des ordinateurs personnels. Le cabinet IDC prévoit une hausse de 18% sur l'année 2026.

Ce bond a calmé la demande de PC, qui a baissé de 20% au troisième trimestre par rapport à la même période de l'an dernier, également selon IDC.

Or Intel réalise une part majeure de son chiffre d'affaires grâce à la vente de ses puces dites CPU pour ordinateurs personnels.

Au troisième trimestre, la division qui comprend les PC, serveurs sur site (et pas via un centre de données), robots et machines a connu un repli de 5% de ses revenus sur un an.

Au quatrième trimestre, Intel anticipe un chiffre d'affaires total compris entre 15 et 16 milliards de dollars, alors que le marché en espérait jusqu'ici 17.3, selon un consensus établi par FactSet.

Le message a pris Wall Street à rebrousse-poil et dans les échanges postérieurs à la clôture de la Bourse de New York, le cours de l'action dégringolait de plus de 17%.

La déconvenue sur le segment des équipements sur site (particuliers, entreprises tertiaire, sites industriel) a totalement masqué, aux yeux des investisseurs, la performance de l'autre grand pôle d'Intel, à savoir les centres de données (cloud).

Le chiffre d'affaires de cette branche, propulsée par la demande d'intelligence artificielle (IA), s'est envolé de 78% sur un an, au point que le "cloud" représente maintenant quasiment la moitié des revenus de la société.

Le groupe bientôt sexagénaire (fondé en 1968) commence aussi à tirer partie de son activité dite de fonderie, c'est-à-dire de fabrication de puces pour des clients tiers, projet relancé en 2021.

Intel fait ainsi partie des rares acteurs des puces à disposer de capacités de production propres, à la différence de Nvidia, AMD ou Broadcom, qui ne font que concevoir les modèles avant de les faire fabriquer par des fournisseurs, pour la presque totalité en Asie.