Intel ouvre sa technologie Atom à une start-up liée à l'entourage de Lip-Bu Tan

Intel a accordé à la jeune société RosaicLabs un accès à une partie de sa technologie de processeurs Atom, une initiative inhabituelle pour le groupe. Cette start-up, fondée par plusieurs vétérans du secteur proches du directeur général Lip-Bu Tan, pourrait lever jusqu'à 10 millions de dollars.

Selon des informations de Reuters, RosaicLabs a été créée en mai dans le Delaware et est dirigée par Amarjit Gill, investisseur et ancien dirigeant du secteur des semi-conducteurs. Plusieurs membres de son équipe fondatrice sont d'anciens responsables de Rivos, société que Gill avait contribué à lancer avec Lip-Bu Tan avant son rachat par Meta. Les deux hommes avaient également investi ensemble dans Nuvia, une start-up ensuite acquise par Qualcomm.

Intel fournirait à Rosaic un accès à sa technologie Atom, notamment au code RTL (Register Transfer Level), qui permet de concevoir et de personnaliser des processeurs. Une telle licence est rare pour Intel, qui a historiquement très peu ouvert son architecture x86 ou sa technologie Atom à des entreprises extérieures. Cet accès offre une connaissance approfondie de la propriété intellectuelle du groupe et la possibilité de développer des conceptions de puces sur mesure.

Intel a refusé de commenter ces informations, tandis que les dirigeants de Rosaic n'ont pas répondu aux sollicitations de Reuters. Des documents déposés le 24 juillet montrent également que la start-up a précisé sa structure de capital, laissant entrevoir une levée de fonds pouvant atteindre 10 millions de dollars. Ils prévoient en outre que les dirigeants pourront engager des dépenses d'investissement inférieures à 5 millions de dollars sans validation préalable des investisseurs ou du conseil d'administration.