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Intel obtient une dérogation pour maintenir ses équipements robotiques étrangers aux Etats-Unis
information fournie par Zonebourse 23/10/2026 à 19:18

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Intel a obtenu une exemption d'un an de la Commission fédérale des communications américaine (FCC), lui permettant de continuer à utiliser certains robots fabriqués à l'étranger dans ses usines de semi-conducteurs. Cette autorisation vise à éviter des perturbations de la production américaine, alors que Washington renforce les restrictions sur les équipements technologiques étrangers pour des raisons de sécurité nationale.

La dérogation concerne des véhicules à guidage automatique utilisés pour transporter des matériaux dans les installations de fabrication de puces électroniques. Selon Intel, ces équipements sont employés depuis plus de vingt ans et demeurent indispensables au fonctionnement de ses usines. Sans cette autorisation, le groupe aurait été empêché de modifier certains logiciels, micrologiciels et composants matériels de ces véhicules. Le fabricant souligne également l'absence d'alternatives américaines suffisamment éprouvées, leur remplacement nécessitant plusieurs années et risquant de perturber ses activités industrielles.

La FCC a précisé que l'exemption autorise uniquement des modifications mineures sur les équipements déjà en service, sans permettre le remplacement de composants américains par des pièces étrangères. Cette décision intervient après l'interdiction, en juillet, de l'importation de nouveaux robots chinois et d'onduleurs électriques connectés, dans le cadre des efforts de Washington pour sécuriser ses infrastructures stratégiques. Le régulateur a néanmoins accordé certaines autorisations particulières afin de limiter les conséquences industrielles de ces restrictions. Intel a salué une mesure favorable à la continuité de la fabrication américaine de semi-conducteurs avancés.

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