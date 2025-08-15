Intel monte après que l'administration Trump envisage d'acheter une participation dans la société

** Les actions d'Intel INTC.O en hausse de 4,4 % à 24,85 $ avant le marché

** Bloomberg News rapporte que l'administration Trump est en pourparlers avec Intel pour que le gouvernement américain prenne une participation dans le fabricant de puces en difficulté

** Les détails de la participation et du prix sont encore en cours de discussion

** Depuis le début de l'année, les actions d'Intel ont augmenté de 19 %