Intel monte après que l'administration Trump envisage d'acheter une participation dans la société
15/08/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 août -

** Les actions d'Intel INTC.O en hausse de 4,4 % à 24,85 $ avant le marché

** Bloomberg News rapporte que l'administration Trump est en pourparlers avec Intel pour que le gouvernement américain prenne une participation dans le fabricant de puces en difficulté

** Les détails de la participation et du prix sont encore en cours de discussion

** Depuis le début de l'année, les actions d'Intel ont augmenté de 19 %

INTEL
NASDAQ
