Intel : les mouvement demeurent brutaux avec -7% vers 24$ information fournie par Cercle Finance • 19/03/2025 à 23:31









(CercleFinance.com) - La séquence 'portes de saloon' continue de secouer Intel dans tous les sens depuis les premières rumeurs d'une éventuelle reprise/rachat par Broadcom/TSMC (qui ont commencé à circuler mi-janvier).

Les mouvement demeurent brutaux fans les 2 sens avec cette fois-ci -7% vers 24$, ce qui efface les +7% gagnés lundi et mardi.

Mais le titre reste encore dans de hautes eaux après les +15% de jeudi dernier et les +4,5% du 12 mars.

Il semblerait qu'il faille attendre le franchissement d'une résistance bien visible vers 26,3$ (7 novembre, 20 février, 18 mars) pour qu'une tendance haussière s'impose enfin de façon convaincante (objectif 28,9/29$, ex 'gap' du 1er août 2024).





Valeurs associées INTEL 24,1200 USD NASDAQ -6,94%