Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Intel: le supercalculateur Aurora repousse les limites information fournie par Cercle Finance • 13/05/2024 à 14:30









(CercleFinance.com) - Intel a annoncé que le supercalculateur Aurora a franchi la barrière de l'exascale à 1,012 exaflops et devient ainsi 'le système d'IA le plus rapide au monde dédié à l'IA pour la science ouverte'.



'Qu'il s'agisse de comprendre les modèles climatiques ou de percer les mystères de l'univers, les superordinateurs servent de boussole pour nous guider vers la résolution de défis scientifiques véritablement difficiles qui pourraient améliorer l'humanité' a souligné Ogi Brkic, vice-président d'Intel et directeur général de Data Center AI Solutions.



Dans le détail, le supercalculateur Aurora est un système étendu doté de 166 racks, de 10624 lames de calcul, de 21248 processeurs Intel® Xeon® CPU Max Series et de 63744 unités Intel® Data Center GPU Max Series.



Le supercalculateur Aurora est arrivé deuxième sur le benchmark hautes performances LINPACK (HPL), mais a franchi la barrière exascale à 1,012 exaflops en utilisant 9234 noeuds, soit seulement 87% du système.



Le supercalculateur Aurora s'est également assuré la troisième place sur la référence du gradient conjugué haute performance (HPCG) à 5612 téraflops par seconde (TF/s) avec 39 % de la machine.







Valeurs associées INTEL NASDAQ +2.78%