Intel-Le président du conseil d'administration, Frank Yeary, sur le départ
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 22:07

Intel INTC.O a annoncé mardi que le président de son conseil d'administration, Frank Yeary, prévoyait de partir à la retraite à l'issue de l'assemblée générale du groupe, en mai prochain, ajoutant qu'il serait remplacé par Craig Barratt, qui a rejoint l'an dernier le conseil d'administration d'Intel.

Il s'agit d'un nouveau remaniement majeur pour le fabriquant américain de semiconducteurs, environ un an après l'arrivée de Lip-Bu Tan comme directeur général avec la mission de redresser le groupe.

Frank Yeary siégeait depuis 2009 au conseil d'administration d'Intel, supervisant en tant que président quatre transitions à la direction générale du groupe.

(Max A. Cherney; version française Jean Terzian)

Valeurs associées

INTEL
43,1000 USD NASDAQ -5,27%
