Intel: le directeur commercial sur le départ information fournie par Cercle Finance • 30/04/2025 à 17:12









(CercleFinance.com) - Intel a annoncé mercredi que Christopher Schell, son directeur commercial depuis trois ans, l'avait informé de son intention de démissionner en date du 30 juin afin de poursuivre d'autres opportunités professionnelles.



Arrivé au sein du concepteur de puces en mars 2022, Schell avait auparavant été, pendant deux ans et demi, le directeur commercial du fabricant de PC et d'imprimantes HP.



Avant sa prise de fonctions chez HP en 2014, il avait été le responsable des marchés de croissance chez Philips, après un précédent passage chez Procter & Gamble.



Son départ intervient alors qu'Intel a vu son chiffre d'affaires se stabiliser au cours du premier trimestre.



Depuis l'arrivée de Schell à la direction commerciale du spécialiste des processeurs, le chiffre d'affaires trimestriel du groupe a toutefois chuté de 30%.



A la suite de cette annonce, le titre Intel perdait 2,7% mercredi matin à la Bourse de New York, à comparer avec un repli de 1,1% pour l'indice S&P 500.





