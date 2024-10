Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Intel: lancement d'un système d'IA avec Inflection AI information fournie par Cercle Finance • 07/10/2024 à 16:18









(CercleFinance.com) - Intel annonce une collaboration avec Inflection AI afin de lancer Inflection for Enterprise, un système d'IA pour entreprises, basé sur les technologies Intel Gaudi et Tiber AI Cloud.



Ce système, conçu pour offrir des capacités d'IA empathiques et conversationnelles, permettra aux entreprises de personnaliser et de déployer des solutions à grande échelle.



Disponible dès maintenant via AI Cloud, il sera aussi proposé en tant qu'appareil complet dès le premier trimestre 2025.



Intel promet des performances élevées et un bon rapport qualité/prix avec le Gaudi 3, rendant l'IA plus accessible et efficace.





