Intel : investissement de 2 milliards de dollars de SoftBank

(AOF) - Intel et SoftBank ont annoncé la signature d’un accord d’achat de titres, aux termes duquel SoftBank investira deux milliards de dollars des actions ordinaires Intel. Cet investissement intervient alors que les deux sociétés renforcent leur engagement à investir dans les technologies de pointe et l’innovation en matière de semi-conducteurs aux États-Unis. La holding japonaise versera 23 dollars par action ordinaire Intel.

Masayoshi Son, le directeur général de SoftBank, a déclaré : " Les semi-conducteurs sont le fondement de toute industrie. Depuis plus de 50 ans, Intel est un leader reconnu en matière d'innovation. Cet investissement stratégique reflète notre conviction que la fabrication et l'approvisionnement en semi-conducteurs de pointe continueront de se développer aux États-Unis, et qu'Intel jouera un rôle essentiel ".

Du côté d'Intel, Lip-Bu Tan, le directeur général s'est montré enthousiaste : " Nous sommes ravis de renforcer notre relation avec SoftBank, une entreprise à la pointe de nombreux domaines des technologies émergentes et de l'innovation, qui partage notre engagement à promouvoir le leadership technologique et industriel américain. Masa et moi travaillons en étroite collaboration depuis des décennies et j'apprécie la confiance qu'il accorde à Intel avec cet investissement ".

Cette décision intervient au moment où selon Bloomberg, le gouvernement américain envisageait de rentrer au capital d'Intel qui est en difficulté.

La semaine dernière, sur son réseau social Truth, Donald Trump avait indiqué qu'il avait rencontré Lip-Bu Tan avec Howard Lutnick, son secrétaire au Commerce et Scott Bessent, le secrétaire au Trésor. Le président des États-Unis avait qualifié cette rencontre de " très intéressante " et a précisé que les membres de son cabinet allaient passer du temps avec lui et faire des suggestions prochainement.

