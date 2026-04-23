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Intel grimpe après avoir annoncé un chiffre d'affaires supérieur aux estimations pour le deuxième trimestre
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 22:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 avril - ** Les actions d'Intel INTC.O grimpent de 14,2 % à 76,17 $ après la fermeture des marchés ** INTC prévoit un chiffre d'affaires de 13,8 à 14,8 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, supérieur à l'estimation de 13,07 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du premier trimestre s'élève à 13,58 milliards de dollars, dépassant une estimation de 12,42 milliards de dollars; le chiffre d'affaires du segment des centres de données et de l'IA s'élève à 5,1 milliards de dollars, dépassant également une estimation de 4,41 milliards de dollars

** Le groupe a enregistré une perte par action de 73 cents au premier trimestre, ayant encouru plus de 4 milliards de dollars en frais de restructuration.

** Intel a remporté mercredi une victoire pour son activité de fabrication, en obtenant Tesla TSLA.O d'Elon Musk comme premier client majeur pour le processus 14A de nouvelle génération pour fabriquer des puces dans son projet Terafab

** INTC a progressé de plus de 80 % depuis le début de l'année

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