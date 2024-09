Arm Holdings aurait ainsi approché Intel en vue d'un éventuel rachat de sa division produits, mais s'est vu répondre que l'activité n'était pas à vendre, selon une personne proche du dossier citée par Bloomberg. Cette division regroupe ses puces pour les PC, les serveurs et les équipements de réseaux). Arm n'a pas exprimé d'intérêt pour les activités de fabrication d'Intel.

(AOF) - Intel et le gouvernement américain s'efforcent de finaliser un financement de 8,5 milliards de dollars pour le fabricant de puces d'ici à la fin de l'année, affirme le Financial Times. Les discussions sont à un stade avancé, mais rien ne garantit qu'elles seront finalisées avant la fin de l'année 2024, selon le quotidien, qui ajoute que tout rachat de tout ou partie des activités d'Intel risquerait de perturber les pourparlers.

Intel : financement et nouvelle marque d'intérêt

